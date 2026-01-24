Mediaset punta tutto sulla fiction: debutto imminente per Una Nuova Vita e Colpa dei Sensi

Mediaset ha deciso di puntare sulle fiction italiane per conquistare una grande parte di pubblico. Dopo lo strepitoso successo di A Testa Alta, con Sabrina Ferilli protagonista, ottenendo il 25% di share, numeri importantissimi, ha deciso di mandare in onda altri due racconti made in Italy.

Dopo i risultati della fiction con la Ferilli, l’azienda del Biscione pare abbia deciso di “battere il ferro finché è caldo” e così, sulla scia dei numeri record, è pronta a mandare in onda nella stessa settimana ben due serie televisive italiane: Una Nuova Vita e Colpa dei Sensi.

Quando andranno in onda Una Nuova Vita e Colpa dei Sensi su Canale 5

L’ultima settimana di gennaio sarà ricca di novità per i telespettatori di Canale 5 che avranno ben due appuntamenti da segnare in agenda. Il primo è il 28 gennaio, giornata in cui andrà in onda la prima puntata di Una Nuova Vita.

La fiction – che andrà in onda per 4 puntate – racconta la storia di Vittoria, interpretata da Anna Valle, che è stata in prigione e – una volta uscita – è pronta a ricostruire la sua vita, provando a riconquistare la fiducia del figlio, ma per farlo dovrà dimostrargli di essere innocente e di non essere la persona che ha ucciso il padre. Così deciderà di cercare il vero responsabile e per farlo, sarà aiutata da Marco, interpretato da Daniele Pecci, un avvocato giunto nel piccolo paesino dalla città per cercare la figlia scomparsa. I loro drammi si intrecceranno, regalando ai telespettatori una trama avvolgente e ricca di colpi di scena.

Il 30 gennaio, invece, sarà la volta di Colpa dei Sensi, che andrà in onda il venerdì per tre puntate. La trama racconta la vita tranquilla di Laura, interpretata da Anna Safronick ed Enrico, interpretato da Tommaso Basili. A un certo punto arriverà Davide, interpretato da Gabriel Garko, che creerà non poco scompiglio nella loro routine. In passato era stato il grande amore di lei e il migliore amico di lui, è tornato per scoprire la verità sulla morte della madre. Ma si risveglierà la passione che ha sempre provato per Laura, scatenando la gelosia di Enrico, tutti elementi che regaleranno una trama entusiasmante, dai risvolti inattesi.

Entrambe le serie – Una Nuova Vita e Colpa dei Sensi – a giudicare dalle trame preannunciano di essere molto interessanti. Storie di vita con risvolti sentimentali, passati drammatici e scoperte da perseguire, gli ingredienti giusti per tenere il pubblico incollato alla televisione. Mediaset potrebbe, dunque, registrare un altro grande successo dopo quello di A Testa Alta, riuscendo così a “fronteggiare” i numeri strepitosi di Don Matteo 15, in onda su Rai1. La serie con Raoul Bova come protagonista ha sbancato di nuovo, superando la prima puntata della nuova versione di Striscia la Notizia.