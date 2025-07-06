Mediaset palinsesti 2025-26: la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi

Evoluzione, sperimentazione, rischio, innovazione. Se dovessimo indicare quattro parole “talismano” della rivoluzione lanciata da Pier Silvio Berlusconi non potremmo che indicare queste. Un “poker” d’assi attraverso il quale passa il futuro di Mediaset. A pochi giorni dall’8 giugno, con la presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, l’ad dell’azienda ha diramato un comunicato ufficiale.

La nota divulgata da Pier Silvio Berlusconi contiene importanti novità per quanto riguarda Canale 5. Ma non solo. «Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare», spiega l’amministratore delegato. E non sono solo parole, perché quella che si è consumata è davvero una svolta epocale.

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi rivoluziona i palinsesti estivi

Da oltre trent’anni Striscia la Notizia presidiava l’access prime time di Canale 5. Nel nuovo palinsesto estivo al posto del tg satirico ideato da Antonio Ricci arriva – giù da lunedì 14 luglio – Gerry Scotti con un’edizione totalmente rivisitata de La Ruota della Fortuna. Ma non è tutto: oltre all’access prime time Mediaset cambia a fondo anche nel preserale con un altro format storico in veste rinnovata.

Ci riferiamo a Sarabanda, che torna dalla settimana successiva (da lunedì 21 luglio) nella fascia preserale di Canale 5. Al timone dello storico quiz musicale ci sarà Enrico Papi. Sarà lui a condurre l’edizione non vip di Sarabanda sottoposta a un profondo restyling. Di certo rimarranno alcuni grandi “classici” come la sfida del 7×30 ovvero trenta secondi di tempo per indovinare sette brani musicali.

Rinnovamento è la parola d’ordine valida anche per La Ruota della Fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti avrà un nuovo studio, una band musicale dal vivo, un finale inedito. Striscia la Notizia tornerà in onda a novembre e non a inizio stagione come da prassi. Mezza rivoluzione anche per un altro storico programma di Antonio Ricci: Paperissima Sprint.

Per il programma basato sui filmati di incidenti e momenti di involontaria comicità c’è stato un “cambio di casa”. Paperissima Sprint trasloca infatti su Italia 1 dove, spiega Berlusconi, «è stato scelto, di comune accordo con Antonio Ricci» lo slot de I Simpson, alle 13:50, subito dopo la messa in onda di Sport Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi è stato molto chiaro sul significato di queste variazioni di palinsesto: «Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. – ha dichiarato l’ad del Biscione – Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione».

Per finire, da domenica 6 luglio torna nella prima serata di Italia 1 Sarabanda Celebrity. A condurre la versione vip del programma ci sarà sempre Enrico Papi. Protagoniste dello show a colpi di musica saranno otto celebrità chiamate a sfidarsi tra hit musicali, aneddoti, memoria e intuizione, lungo una serie di giochi inediti.

Lo scopo dei concorrenti è quello di accumulare più punti e jolly possibili per arrivare nelle migliori condizioni al 7 x 30 finale. Il team maschile, composto da Enzo Miccio, Alvin, Mauro Repetto e Sergio Friscia, affronterà la squadra femminile formata da Anna Tatangelo, Nancy Brilli, Martina Colombari e Asia Argento.