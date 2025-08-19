Mediaset, nuova programmazione, quando tornano Amici e La Notte nel cuore. Le date

Settembre porta importanti novità nel palinsesto Mediaset: tornano Amici 25 e La notte nel cuore prosegue, mentre il prime time si arricchisce di soap turche e nuove puntate di Tradimento.

Con l’arrivo di settembre, le reti Mediaset si preparano a un restyling del palinsesto che coinvolgerà sia il prime time sia il daytime. Il pubblico si troverà davanti a qualche sorpresa, con ritorni attesi e conferme di successi estivi a causa della decisione del Bicione di consolidare l’audience e dare continuità a quei programmi che hanno già dimostrato di saper conquistare gli spettatori.

Tra le novità principali spicca il proseguimento di una serie che quest’estate ha saputo ritagliarsi un posto nel cuore del pubblico: La notte nel cuore. Originariamente pensata come intrattenimento estivo, la serie turca è riuscita a sorprendere gli spettatori e a guadagnare un seguito stabile, convincendo Mediaset a confermarne la programmazione anche nei mesi autunnali.

Non mancherà, ovviamente, il ritorno di Maria De Filippi con i suoi format di punta che conquistano l’attenzione sia nel daytime sia nel prime time. Tra questi, spicca l’attesissima nuova edizione di Amici, che tornerà a popolari il pomeriggio domenicale di Canale 5 con la consueta formula tra talent e intrattenimento.

La notte nel cuore: il successo estivo continua

Per La notte nel cuore, il passaggio dall’estate all’autunno sembra naturale. La serie, che racconta le vicende di Nuh e Sevilay, ha visto crescere progressivamente il suo pubblico, superando i 2,2 milioni di spettatori e toccando punte di share vicine al 19%. Un risultato particolarmente significativo se si considera il traino offerto da La ruota della fortuna, che nelle settimane scorse ha garantito un avvio di puntata con share tra il 25 e il 26%, rispetto al precedente 10-12% registrato da Paperissima Sprint.

La programmazione autunnale prevede che le puntate continuino a essere trasmesse la domenica sera, senza alcuna interruzione. Mediaset punta quindi a consolidare l’affezione degli spettatori, offrendo un appuntamento fisso che possa competere con le altre proposte del prime time. Settembre come già detto e com’ è chiaro a tutti, segna anche il ritorno di Amici, il talent show che da venticinque stagioni accompagna il pubblico domenicale di Canale 5. L’edizione 25 prenderà il via il 28 settembre e proseguirà fino a marzo, con un percorso classico che culminerà nel serale.

Oltre alla messa in onda domenicale, Amici 25 avrà anche una striscia quotidiana di circa 20 minuti, prevista subito dopo Uomini e donne, a partire dal 29 settembre. Questa formula permette di mantenere vivo l’interesse degli spettatori durante tutta la settimana, approfondendo momenti salienti e anticipazioni sulle sfide dei ragazzi in gara.

Ma il palinsesto di Canale 5 non si limita a queste due conferme. Il venerdì sera, a partire dal 29 agosto, torneranno le nuove puntate di Tradimento, la serie che lo scorso anno ha saputo sorprendere e appassionare il pubblico con la sua trama intensa. Inoltre, due serate saranno dedicate alla programmazione di soap turche, consolidando la scelta di Mediaset di puntare su prodotti esteri di grande appeal.