Mediaset, le novità su Max Giusti e Gerry Scotti: il futuro dei conduttori

Mediaset sta preparando una stagione ricca di colpi di scena soprattutto per i volti storici che ne hanno fatto la storia degli ultimi anni. Ci saranno infatti nuovi ingressi, e inattese sostituzioni, con un particolare attenzione alla fascia preserale.

Proprio per questo motivo le manovre in corso nel quartier generale di Cologno Monzese sono tutt’altro che banali e riguardano in particolare due figure centrali dell’intrattenimento su Canale 5: Gerry Scotti e Max Giusti.

Il primo è una vera istituzione della rete: Il Gerry nazionale riesce sempre a catalizzare l’attenzione del pubblico con una versatilità che da tempo è sotto gli occhi di tutti. Il secondo è invece il volto nuovo, una scommessa che Mediaset sembra voler giocare con decisione: A Giusti verrà affidato un ruolo tutt’altro che marginale nella struttura della prossima stagione.

Nomi forti e programmi pilastro

L’ Azienda del Biscione sta mettendo a punto la sua strategia con una riorganizzazione dei palinsesti che si concentrerà sugli slot orari più delicati: quelli che accompagnano il pubblico al prime time.

E’ in questo spazio infatti che Mediaset alzerà decisamente l’asticella coinvolgendo programmi storici come Striscia la Notizia e le trasmissioni condotte storicamente da Paolo Bonolis. Il risultato sarà un calendario scandito da rotazioni ben definite e con una logica narrativa che accompagna lo spettatore da settembre a giugno.

Max Giusti è pronto a entrare ufficialmente nella scuderia di Mediaset con un nuovo game show, destinato alla fascia preserale di Canale 5. Il debutto è previsto per gennaio 2026, in un contesto in cui le dinamiche stagionali sono state ripensate per garantire varietà e tenuta negli ascolti. Giusti, già noto per la sua brillante carriera in Rai e per le sue doti comiche e di improvvisazione, è chiamato a portare freschezza e ritmo in un segmento orario strategico.

Nel frattempo Gerry Scotti si prepara a un ritorno in grande stile con una nuova edizione de La Ruota della Fortuna. Le registrazioni sono ormai imminenti e il programma, leggendario della Tv italiana, un tempo in mano all’amato e indimenticato Mike Bongiorno, tornerà a far girare la sua iconica ruota a partire da settembre 2025. Scotti guiderà così il preserale autunnale, mentre Giusti prenderà il testimone a partire da gennaio. A chiudere la stagione, secondo Davide Maggio sarà ancora una volta Paolo Bonolis, probabilmente con il suo storico Avanti un Altro!.

E Striscia la Notizia? Per ora resta dov’è, almeno fino all’anno nuovo. Tuttavia, lo stesso Gerry avrebbe espresso una preferenza precisa per lo slot dell’access: riportare in onda The Wall, il quiz che ha già sperimentato anni fa con successo e che potrebbe essere l’asso nella manica per un access del tutto rinnovato. La direzione di Mediaset è chiara: Canale 5 punta a costruire una staffetta di contenuti forti, con conduttori affidabili e formule vincenti, per presidiare ogni giorno della settimana con un’offerta all’altezza delle aspettative del pubblico.