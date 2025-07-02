Mediaset, la lite dietro le quinte che sta facendo discutere: “Tensione fortissima tra i due”

Maretta dietro le quinte di uno dei programmi di punta Mediaset, i due protagonisti non andrebbero tanto d’accordo e si parla di tensione molto forte tra di loro. Tutto starebbe accadendo, il condizionale è d’obbligo perché al momento si tratterebbe di un’indiscrezione di cui ha parlato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, dietro le telecamere di Paperissima Sprint, programma estivo dell’access prime time di Canale Cinque.

Sembrerebbe che tra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ci sia molta tensione. Il programma estivo di Antonio Ricci, dunque, starebbe affrontando più di un problema, oltre agli ascolti non entusiasmati, adesso ci sarebbero anche i due conduttori che non andrebbero d’accordo, cosa che renderebbe tutto più complesso.

Cosa è successo dietro le quinte di Paperissima Sprint

Paperissima Sprint non se la starebbe passando benissimo, dopo la fine di Striscia la Notizia, che non ha raccolto buoni ascolti in questa stagione televisiva, il programma di Antonio Ricci estivo avrebbe faticato a decollare. Complice il fatto che Affari Tuoi è terminato il 28 giugno, ha dovuto dunque battersi con il concorrente diretto del Tg satirico, che quest’anno ha raggiunto picchi di share altissimi.

A questo si sarebbe aggiunto un problema interno da gestire, pare infatti che ci siano forti tensioni tra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti. Secondo Dandolo tutto sarebbe accaduto perché la show girl, tornata nel programma dopo 7 anni di assenza, avrebbe lamentato il poco spazio a sua disposizione rispetto a Brumotti. Questa “pretesa”, quindi, avrebbe generato un clima molto teso tra i due colleghi, cosa che non sarebbe piacevole per chi lavora al programma.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Sicuramente, se fosse vero, vorrebbe dire che il programma estivo di Antonio Ricci non è partito “con il piede giusto”, così come il ritorno della Moreira, che è comunque legata alla storia del format. Questo potrebbe portare la produzione a intervenire con Brumotti, magari per allentare la tensione tra i due, evitando che la situazione degeneri.

Adesso che Affari Tuoi è andato in vacanza, Paperissima Sprint potrebbe conquistare qualche ascolto in più e beneficiare della pausa estiva del game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino. Mentre a Mediaset si lavora per l’organizzazione dei nuovi palinsesti, la Rai ha già presentato i suoi. L’azienda del Biscione pare che stia decidendo cosa fare dell’access prime time di Canale Cinque e quali programmi introdurre, per risollevare gli ascolti della fascia oraria più importante.

Tra le ipotesi, secondo quanto riferito da Davide Maggio, ci sarebbe quella di far partire La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, le cui puntate si starebbero già registrando. Anche in questo caso non vi è alcuna certezza, per sapere cosa deciderà Mediaset dovremo attendere la presentazione ufficiale della prossima stagione televisiva.