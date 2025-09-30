Mediaset, La forza di una donna cambia programmazione oggi 30 settembre

Grandi cambiamenti nel pomeriggio di Canale Cinque, la notizia non farà sicuramente piacere ai tanti fan de La forza di una donna, la soap opera turca che ha conquistato il pubblico pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Con il ritorno del Grande Fratello – la cui prima puntata è andata in onda lunedì 29 settembre – il palinsesto subirà una serie di cambiamenti.

E tra questi c’è proprio quello che riguarda la programmazione de La forza di una donna, che non andrà più in onda come è avvenuto fino a questo momento, ma subirà una riduzione quotidiana nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì.

Quando va in onda La forza di una donna

Da questo martedì 30 settembre torna la striscia quotidiana dedicata al Grande Fratello e per questo la programmazione di Canale Cinque subirà alcune modifiche. La prima tra tutte riguarda La forza di una donna che subirà una riduzione, praticamente gli episodi saranno più brevi, inizieranno subito dopo Uomini e Donne – alle 16.05 – per terminare alle 16.25.

Di conseguenza slitterà anche il daytime di Amici, che andrà in onda dalle 16.25 alle 16.55, subito dopo c’è Gianluigi Nuzzi con il programma pomeridiano “Dentro la Notizia”, che inizierà alle 16.55 e terminerà alle 18.30, invece delle 18.40. Tutte riduzioni resesi necessarie per fare spazio alle strisce quotidiane prima di Amici e poi del Grande Fratello. A partire da quest’anno, infatti, l’appuntamento quotidiano con il reality non sarà più trasmesso all’interno del programma d’approfondimento – l’anno scorso era Pomeriggio Cinque e quest’anno Dentro la Notizia – ma avrà uno spazio a parte.

Non si tratta assolutamente di una scelta dovuta agli ascolti, quanto piuttosto alla necessità di avere lo spazio necessario per trasmettere i daytime dedicati al reality e al talent show. Anche perché Dentro la Notizia sta ottenendo ascolti sempre migliori, giorno dopo giorno la quantità di telespettatori aumenta, a dimostrazione che il nuovo programma pomeridiano di Canale Cinque con Gianluigi Nuzzi piace.

I fan de La forza di una donna possono tirare un sospiro di sollievo, se è vero che gli episodi dal lunedì al venerdì perderanno qualche minuti, resta confermato l’appuntamento speciale di ben due ore il sabato pomeriggio. La soap, infatti, andrà in onda subito dopo Beautiful dalle 14.35 alle 16.30, uno spazio molto ampio che viene dato alla serie che ha come protagonista Bahar, alla luce del fatto che è seguitissima e fin da subito ha ottenuto ascolti pazzeschi.

Non è un segreto il fatto che Mediaset negli ultimi anni abbia deciso di puntare una larga parte della programmazione pomeridiana sulle soap operas turche, che sembrano piacere moltissimo al pubblico. Una scelta strategica e anche economica, poiché questi sceneggiati non avrebbero un costo esoso e l’investimento – a quanto pare – è più che ripagato dal seguito che ottengono.