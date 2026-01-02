Mediaset Infinity Kids: tutti i cartoni disponibili in streaming

Nel variegato panorama dello streaming italiano, Mediaset Infinity si è progressivamente affermata nel corso degli anni come una delle piattaforme più accessibili e complete. La piattaforma di video on-demand e live streaming posseduta e pubblicata da Mediaset spicca per la capacità di offrire contenuti a un pubblico molto vasto.

Mediaset Infinity non è solo film, serie televisive, programmi di intrattenimento e dirette dei canali del gruppo televisivo di Cologno Monzese. Un ruolo sempre più centrale lo ha assunto Mediaset Infinity Kids, la sezione interamente dedicata a più piccoli e alle loro famiglie. Ampio spazio qui lo trova un ricco catalogo di cartoni animati.

La sezione Kids è organizzata in maniera semplice e intuitiva, in modo da permettere ai genitori di accompagnare i loro bambini in momenti di svago sicuro e divertente, appositamente pensati per la loro età. Un’organizzazione che consente di orientarsi agevolmente tra i contenuti e trovare subito i personaggi preferiti.

I cartoni animati disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity Kids

Il catalogo di Mediaset Infinity Kids comprende serie animate storiche accanto a titoli più recenti e produzioni trasmesse giornalmente sui canali Boing e Cartoonito, come a costituire una sorta di trait d’union tra la tv tradizionale e la fruizione digitale. Uno dei punti di forza della piattaforma è la presenza di un grande classico dell’animazione come Pokémon.

La serie anime giapponese creata negli anni Novanta da Satoshi Tajiri insieme ai videogiochi è disponibile con più stagioni complete. Questo titolo che ha segnato intere generazioni continua anche oggi a essere molto amato grazie alle sue storie di amicizia, avventura, crescita personale. Oltre a Pokémon, il catalogo di Mediaset Infinity Kids comprende numerose serie apprezzate dai bambini di oggi.

Tra queste troviamo Teen Titans Go!, Lo straordinario mondo di Gumball, Doraemon, Paw Patrol, Tom & Jerry Show, Sam il pompiere, Dragon Ball Super, Siamo solo orsi, Zouk, Daniel Tiger, Craig, Clarence, Beyblade X 2, Totally Spies, Ninjago, DreamZzz, C’erano una volta gli oggetti e tanti altri titoli.

È disponibile anche una sezione “Evergreen” composta da classici dell’animazione senza tempo come Lovely Sara, Charlotte, Che campioni Holly e Benji!, C’era una volta Pollon, Charlotte, Il libro della giungla, Nanà Superstars, Sandy dai mille colori, È un po’ di magia per Terry e Maggie.

Mediaset Infinity Kids, non è solo intrattenimento

Tuttavia Mediaset Infinity Kids non si limita all’offerta dell’intrattenimento puro. Diversi cartoni presenti nel catalogo affrontano in maniera leggera e accessibile temi di significativa importanza per la crescita dei bambini. Parliamo di valori come solidarietà, collaborazione, amicizia, rispetto delle regole, gestione delle emozioni.

Per tutte queste ragioni la piattaforma Mediaset spesso viene utilizzata anche come supporto educativo, specialmente per quanto riguarda le fasce di età prescolare e scolare. Il cartone animato si rivela così uno strumento di apprendimento oltre che di svago, un valido aiuto per accompagnare i bambini nella loro scoperta del mondo.

Altro punto di forza è la gratuità di gran parte dei contenuti, che permette l’accesso a un’ampia libreria di cartoni animati senza necessità di sottoscrivere qualche costoso abbonamento. Infine, la possibilità di visionare gli episodi su diversi dispositivi – computer, smartphone, smart TV, tablet – conferisce a Mediaset Infinity Kids una flessibilità particolarmente adatta ai ritmi quotidiani.