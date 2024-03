In queste ore, molti vip stanno ricordando Silvia Pizzi, hair stylist di tanti programmi Mediaset, scomparsa a soli 42 anni.

Lutto a Mediaset. Dopo una breve malattia, infatti, è scomparsa all’età di soli 42 anni, l’hair stylist Silvia Pizzi.

In queste ore, tanti personaggi televisivi Mediaset, e non solo, con i quali Silvia Pizzi ha lavorato in questi anni, stanno ricordando l’hair stylist con messaggi di cordoglio condivisi sui social.

Barbara D’Urso ha dedicato a Silvia Pizzi un post, ricordando i tantissimi anni trascorsi insieme in vari programmi da lei condotti:

E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta… Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno… E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E adesso, quanta tristezza…

Di seguito, il post di Gerry Scotti:

Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te.

Mara Venier, invece, ha condiviso un’Instagram Stories con una foto che la ritrae in compagnia dell’hair stylist e la seguente frase: “Ciao Silvia”.

Alba Parietti, invece, le ha dedicato sui social una lunga lettera, raccontando un aneddoto legato al varietà Il Teo, con Teo Teocoli:

Ti ricordi, come ci siamo divertite in tutti questi anni Silvia e quando abbiamo fatto il Teo, ogni volta che arrivavo a Mediaset chiedevo di te, un po’ perché eri la più brava, un po’ perché mi divertivo chiacchierare con te. Eri sempre sorridente, eri casa.

Giuseppe Brindisi ha ricordato Silvia Pizzi nel finale della puntata di Pomeriggio Cinque che, oggi, ha eccezionalmente condotto al posto di Myrta Merlino:

Oggi è stato più difficile del solito andare in onda perché ci ha lasciato Silvia Pizzi. Chiunque abbia frequentato i camerini di Cologno Monzese, conosce Silvia, ha nelle orecchie la sua voce, il suo sorriso, perché Silvia non ci aggiustava soltanto i capelli, ci aggiustava l’anima. A nome di Mediaset, la ricordiamo con tutto il nostro cuore

Silvia Pizzi, durante la sua carriera, ha curato l’acconciatura di conduttori, conduttrici e ospiti di tanti programmi Mediaset, inclusi i telegiornali e programmi sportivi, lavorando per programmi di tutte le fasce, dal daytime alla prima serata.