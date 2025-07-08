Mediaset, dai piani alti arriva uno stop: la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi

In attesa della presentazione dei palinsesti, prevista per la settimana prossima, Mediaset assomiglia sempre più a un cantiere aperto o a un laboratorio sperimentale alla ricerca di soluzioni nuove. Non appare esagerato definire rivoluzionaria la serie di cambiamenti nell’access prime time dove per la prima volta in 37 anni Striscia La Notizia – che partirà non prima di novembre – sembra aver perso la titolarità.

Sempre nell’access di Canale 5, l’arrivo dal prossimo 14 luglio dell’edizione rinnovata de La Ruota della Fortuna costringerà Paperissima Sprint a traslocare su Italia 1 nello slot dei Simpson, alle 13:50, subito dopo Sport Mediaset. Tempo di grandi manovre, insomma, soprattutto su Canale 5. La rete ammiraglia appare quella più “sotto osservazione” alla luce delle difficoltà incontrate nella stagione che si è da poco conclusa. Ma non è finita: dai piani alti dell’azienda, stando alle indiscrezioni, è arrivato anche uno stop.

Seconda rivoluzione Mediaset, dai vertici aziendali cala lo stop

In queste ore si moltiplicano voci e indiscrezioni sui progetti di Mediaset per invertire la rotta di Canale 5 nella stagione 2025-2026- A quanto pare, riferisce Fanpage, i piani alti dell’azienda di Cologno Monzese starebbero lavorando sui reality show e sulla durata del prime time. Sotto la lente è finita anche la prima serata, che potrebbe subire una rivoluzione simile a quella avvenuta nell’access.

Stando a quanto trapelato, l’idea sarebbe quella di mettere mano al settore dei reality, in forte difficoltà nell’ultima stagione come mostrano i risultati deludenti del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi, per non parlare dei flop (con tanto di tanto di chiusura anticipata) de La Talpa e di The Couple. La strada intrapresa andrebbe in direzione di uno snellimento dei reality.

Secondo ItaliaOggi, nelle intenzioni di Mediaset ci sarebbe quella di lavorare sulla durata dei singoli programmi e sull’orario di chiusura della prima serata. Il Biscione sembra sempre più incline a dire stop alla durata esagerata di sei-otto mesi, come successo nelle ultime edizioni “extra-large” del Grande Fratello. Stesso discorso per quanto riguarda la lunghezza “monstre” delle serate, vicina alle due di notte.

Se confermati, questi cambiamenti cambierebbero poco o nulla per gli spettatori, non essendoci novità a livello di titoli. Ben diverse invece le cose dalla visuale dell’azienda. Durata dei programmi e lunghezza delle serate sono infatti i due parametri chiave sui quali Mediaset ha costruito le fortune del genere reality. Si tratta di una questione di redditività.

La lunga durata di un programma come il Grande Fratello va di pari passo con la possibilità di ammortizzare i costi di produzione del reality. Invece le prime serate fino a notte fonda permettono di far salire lo share. La cosa interessante sarà vedere se le due variazioni saranno confermate dando forma a quella che appare un’altra rivoluzione Mediaset e in che maniera l’azienda riuscirà eventualmente a compensare i cambiamenti in fase di programmazione.