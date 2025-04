Mediaset cambio programmazione: stop a Tradimento, cosa succede a The Family il 1 maggio

Grandi cambiamenti in casa Mediaset per il 1 maggio, giorno della Festa dei Lavoratori. Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di dare lo stop ad alcune soap opera molto amate, che ogni volta tengono incollati i fan al piccolo schermo. Il primo a fermarsi sarà Tradimento in prima serata, il prodotto televisivo arrivato direttamente dalla Turchia e che sta conquistando tutti con le vicende raccontate. Tra gli altri, è stato annunciato che si fermeranno anche diversi programmi televisivi. La soap The Family subirà invece una vera e propria modifica.

Il cambio programmazione Mediaset è in realtà stato attuato solo in vista del 1 maggio, ma dal giorno successivo tutto tornerà alla normalità.

Tradimento e The Family: cosa succederà a Mediaset

Il palinsesto Mediaset del 1 maggio subirà delle grandi variazioni durante il daytime. Resta confermata – alle 13.40 – la messa in onda della soap americana Beautiful, che con le sue puntate viene trasmessa ogni giorno ormai da anni. Dopodiché, non andrà invece in onda la soap turca Tradimento, che si fermerà per un giorno. Al suo posto ci sarà invece – alle ore 14.10 – una puntata speciale di The Family 2, che è prevista per il momento fino alle 14.55. La programmazione Mediaset ha inoltre previsto un daytime speciale, ossia la messa in onda del reality The Couple – condotto da Ilary Blasi – fino alle 16.10.

A seguire verrà nuovamente trasmesso un episodio di The Family, che andrà in onda eccezionalmente con una doppia puntata fino alle ore 17 su Canale 5. La soap prenderà il posto di Uomini e Donne e del pomeridiano di Amici: i programmi di Maria De Filippi si fermeranno, com’è accaduto anche durante le scorse stagioni televisive, e riprenderanno la loro normale programmazione il giorno 2 maggio. Nella fase preserale, è invece confermato l’appuntamento con Avanti un Altro Story di Paolo Bonolis, mentre in access prime time ci sarà come sempre una puntata di Striscia la Notizia. In prima serata su Canale 5 ci sarà invece la messa in onda del film Cado dalle Nubi, che vede come protagonista Checco Zalone e che è previsto per le ore 21.30.

Tradimento anticipazioni: Guzide alla ricerca del vero figlio

Nel frattempo, sta crescendo l’attesa per i prossimi episodi di Tradimento, che tornerà in onda il 2 maggio su Canale 5. Nelle prossime puntate Guzide prenderà un’importante decisione e deciderà di andare alla ricerca del figlio biologico. La donna scoprirà infatti che Oylum non è in realtà la sua vera figlia e, nonostante sia rimasta scossa da questa notizia, vorrà andare avanti per la sua strada e si dirà pronta a scoprire tutta la verità sul suo vero figlio. Questa ricerca porterà quindi Guzide ad affrontare delle scoperte del tutto nuove e inaspettate, che la sconvolgeranno letteralmente. In realtà Tarik aveva sempre saputo tutto su questa vicenda, ma aveva preferito sin da subito non dirle la verità.