Mediaset cambia le carte in tavola: Max Giusti sostituito. Come cambia il palinsesto

Mai come quest’anno, la programmazione Mediaset sta regalando sorprese. Dopo la scelta di non trasmettere più Striscia la notizia nella consueta fascia del post Tg 5 dedicando al tg satirico di Antonio Ricci la prima serata del giovedì e continuando a mandare in onda La ruota della fortuna di Gerry Scotti come competitor di Affari tuoi di Stefano De Martino, ha stravolto anche la fascia preserale.

Lo spazio lasciato vuoto da Avanti un altro di Paolo Bonolis è stato occupato da Caduta libera alla cui conduzione è arrivato Max Giusti. Il conduttore che ha sposato Mediaset dopo l’addio alla Rai era considerato in pole anche per condurre un altro game show ma pare che, all’ultimo minuto, Mediaset abbia cambiato idea decidendo di puntare su un nome di punta di canale 5 ormai da anni.

Il “sorpasso” di Michelle Hunziker a Max Giusti

Da settimane si vocifera dell’arrivo su canale 5 di un nuovo game show dal titolo The 1% Club. Al timone del nuovo gioco Mediaset, secondo alcune voci, ci doveva essere Max Giusti ma, a quanto pare, Mediaset sarebbe intenzionata a tornare sui propri passi. Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice… pubblicata sul numero del settimanale Chi in edizione da mercoledì 28 gennaio 2026, a condurre The 1% Club dovrebbe essere Michelle Hunziker.

“Tempo di novità per Michelle Hunziker, che si prepara per un nuovo progetto televisivo: condurrà un quiz su Canale 5…Si tratta di The 1% Club…”, fa sapere Giuseppe Candela.

La conduttrice svizzera, da anni pilastro dell’ammiraglia Mediaset dove ha dimostrato di essere non solo una conduttrice ma anche una showgirl a tutto tondo, avrebbe battuto la concorrenza di Max Giusti aggiudicandosi la conduzione di un game che sarà un’assoluta novità per canale 5.

Ideato dai BBC Studios, questo format richiede una grande capacità di logica ai concorrenti. Ai partecipanti sarà richiesta una capacità logica d’acciaio. A giocare saranno 100 concorrenti: ogni partecipante giocherà tramite un’applicazione dedicata sul proprio dispositivo. Le domande sono basate su un sondaggio pubblico e non c’è possibilità di fare errori: chi sbaglia è fuori.

Chi riesce a superare tutti i livelli e a rispondere all’ultima fatidica domanda si aggiudicherà il jackpot. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per la messa in onda, la macchina produttiva di Pier Silvio Berlusconi si è già messa in moto. Le registrazioni inizieranno a febbraio 2026 mentre, per quanto riguarda la messa in onda delle puntate, al momento sono previsti quattro appuntamenti speciali in prima serata anche se non c’è ancora una data ufficiale.