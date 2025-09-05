Mediaset cambia la programmazione di Canale 5: avanti con Gerry Scotti, allunga La forza di una donna

A partire da lunedì 8 settembre cambia la programmazione di Mediaset che per quanto riguarda l’access prime time proseguirà con La ruota della fortuna. Il game show condotto da Gerry Scotti nella prima sfida diretta con Affari tuoi di Stefano De Martino, reduce da una stagione che ha fatto registrare ascolti record, ha vinto contro ogni pronostico la gara dell’Auditel.

Canale 5 andrà avanti con il quiz di Gerry Scotti, destinato a proseguire visti gli ottimi ascolti fatti registrare in questi mesi di programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset. Conferma – con qualche variazione – anche per La forza di una donna. La nuova dizi turca che ha conquistato il pubblico allungherà nel palinsesto a partire da lunedì prossimo.

Programmazione di Canale 5: conferma a pieni voti per Gerry Scotti

«Se dal 28% scendono al 25%, allora il risultato sarà arrivato», aveva dichiarato Gerry Scotti senza per nulla celare l’obiettivo dichiarato de La ruota della fortuna: rosicchiare qualche punto percentuale al gioco dei pacchi, grande mattatore nella fascia fascia di accesso al prime time. Il primo round della sfida è andato nettamente al quiz di Canale 5.

Martedì 2 settembre La ruota della fortuna ha avuto la meglio nella gara degli ascolti. I numeri parlano chiaro: 4 milioni e 514 mila spettatori e 24,17% di share contro i 4 milioni e 222 mila spettatori e il 22,6% di share radunati dalla concorrenza di Rai 1. Un ottimo risultato che conferma la bontà della scelta di Mediaset di proseguire senza interruzioni col game show.

La ruota della fortuna non lascerà spazio al ritorno di Striscia la notizia. Il quiz andrà regolarmente in onda nella stagione autunnale. Gerry Scotti è riuscito a risollevare il crollo degli ascolti fatto registrare da Striscia la notizia durante la scorsa stagione televisiva. Lo storico tg satirico non era riuscito a superare la soglia dei 2,9 milioni di spettatori (corrispondenti al 13-15% di share).

Numeri ben lontani da quelli del diretto competitor: Affari tuoi, che sotto la gestione di Stefano De Martino ha polverizzato ogni record volando fino a 5,6 milioni fissi di spettatori, con picchi di 6,4 milioni (pari al 40% di share). Certo: la stagione è appena gli inizi, ma il primo confronto diretto tra Scotti e De Martino racconta già una storia differente.

La forza di una donna allunga e cambia orario nel daytime pomeridiano

Come anticipato, ci saranno novità nella programmazione Mediaset per quanto riguarda l’appuntamento con La forza di una donna. La soap con Bahar e Sarp verrà anticipata nella fascia pomeridiana per bilanciare la chiusura di If you love. A partire da lunedì 8 settembre cambieranno durata e orario di messa in onda della dizi ambientata a Istanbul.

La forza di una donna andrà in onda verso le 15:30, prima degli episodi di Forbidden Fruit. Le nuove puntate della soap opera che in originale si intitola Kadin verranno trasmesse tutti i giorni fino alle 16:45 circa, con episodi da un’ora e un quarto, così da trainare al meglio Dentro la notizia, il nuovo talk show pomeridiano affidato a Gianluigi Nuzzi.