Me contro Te, il matrimonio salta: che succede tra Luigi e Sofia?

Luigi Calagna e Sofia Scalia, i popolarissimi Me Contro Te, annunciano il rinvio delle loro nozze inizialmente previste a settembre. Troppo lavoro, un’agenda fittissima e un progetto troppo grande da organizzare in poche settimane. Ma c’è chi parla di crisi…

Colpo di scena per i fan dei Me contro Te. Luigi Calagna e Sofia Scalia, conosciuti da tutti come Luì e Sofì, hanno annunciato che il matrimonio inizialmente fissato per settembre non si celebrerà più nella data prevista.

Con un video pubblicato sul loro canale YouTube, la coppia ha spiegato di aver deciso di rinviare le nozze, confermando comunque che le nozze ci saranno: “Abbiamo solo bisogno di un po’ più tempo, vogliamo fare le cose come le abbiamo sempre sognate”, ha dichiarato Sofì.

I Me Contro Te e le nozze rinviate

I due content creator siciliani, che condividono vita privata e professionale da dodici anni, da quando Sofia era ancora minorenne, hanno chiarito che non si tratta di un addio alle nozze, ma solo di uno slittamento.

L’appuntamento è ora fissato per la primavera 2026, anche se la data precisa non è ancora stata resa nota.

Le motivazioni della scelta

La decisione non nasce da una crisi di coppia – come i diretti interessati hanno voluto sottolineare – ma da motivi organizzativi. Il 2025 è stato un anno intensissimo per i Me Contro Te, impegnati tra tour nei palazzetti, film, serie televisive e nuove produzioni musicali. Una mole di impegni che, spiegano, ha reso impossibile seguire con la giusta attenzione la pianificazione di un evento che, nelle loro intenzioni, dovrà essere speciale e memorabile.

In particolare, Luì e Sofì sognano una cerimonia pubblica che possa coinvolgere anche i fan. Un’idea che, inevitabilmente, richiede autorizzazioni, logistica complessa e tempi più lunghi del previsto: “Il matrimonio è uno solo, e vogliamo che sia perfetto – ha detto Sofì – non possiamo accontentarci di fare le cose di fretta”.

Le polemiche e le voci

Il rinvio ha inevitabilmente acceso il gossip. Alcuni hanno ipotizzato che dietro la scelta ci siano anche alcune tensioni di coppia, altri hanno rispolverato vecchie illazioni non elegantissime, come quelle che mettevano in discussione l’orientamento di Luì. La stessa Sofì, scherzando ma non troppo, ha anticipato queste voci: “Tanto per cambiare diranno che Luì è gay, lo so già. Ma tanto vale ricordarlo: non è gay”.

Con ironia e fermezza, i Me Contro Te hanno ribadito che il loro legame è solido e che l’unico motivo del rinvio è la volontà di costruire un matrimonio all’altezza delle aspettative.

Me Contro Te: successo, dissing e invidie

Ma negli ultimi anni per la prima volta la coppia si è trovata anche ad affrontare persino del dissing: il loro esempio è stato seguito da diverse altre coppie che hanno cercato fama e fatturato on line con la creazione di contenuti digitali. A volte cercando anche di metterli in difficoltà con voci, screzi e qualche cattiveria. Basti pensare che al momento la loro pagina su Wikipedia è oscurata: a causa di una possibile controversia legale.

I Me Contro Te solo su You Tube, il canale dal quale hanno iniziato la loro attività digitale, vantano oltre 7 milioni di follower, che raddoppiano se si considerano anche gli altri social. La loro è un’azienda che dà lavoro a diversi dipendenti e che macina introiti milionari. Che puntualmente loro re-investono in proprietà immobiliari soprattutto a Milano, dove si sono trasferiti alcuni anni fa, e in Sicilia, a Partinico, in provincia di Palermo, la loro zona d’origine.

Un fenomeno generazionale

Il matrimonio di Luì, 32 anni, e Sofì, 28, non è un evento privato come tanti altri: è un momento attesissimo da milioni di bambini e famiglie che li seguono quotidianamente.

Nati come coppia artistica nel 2013 quando già erano fidanzatini, i due hanno trasformato la loro passione per i video online in un vero impero dell’intrattenimento. Hanno firmato colonne sonore, pubblicato gadget, dominato le classifiche musicali e riempito arene in tutta Italia. Le nozze, dunque, non sono solo un evento privato, ma un tassello di una narrazione che i fan vivono quasi in tempo reale.

Appuntamento al 2026

Adesso l’attesa si sposta alla primavera del 2026, quando finalmente Luì e Sofì pronunceranno il fatidico sì: “Appena avremo la data ufficiale, sarete i primi a saperlo”, hanno promesso nel video ai fan. Nel frattempo, continueranno a dedicarsi ai loro progetti artistici e al rapporto con il pubblico che li ha resi famosi.

Per i milioni di giovanissimi che li seguono, l’attesa del matrimonio diventa quasi parte integrante della loro stessa storia. Un rinvio che, se da un lato ha deluso chi aspettava il grande giorno a settembre, dall’altro aumenta l’aspettativa verso un evento che promette di essere unico, spettacolare e – soprattutto – condiviso con chi li ha accompagnati fin dall’inizio.