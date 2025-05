Nella trentatreesima puntata del Grande Fratello, il rugbista 31enne Maxime Mbandà è stato eliminato al televoto essendo stato il concorrente meno votato alla domanda “Chi vuoi salvare?” proposta al pubblico.

“Sono stati due mesi indescrivibili – dice Maxime ringraziando il Grande Fratello per l’esperienza dentro la casa, durata per lui due mesi avendo fatto ingresso a metà dicembre 2024 – Una bellissima esperienza. Penso che il mio Grande Fratello l’abbia giocato al di fuori di questa casa. In questa casa sono stato me stesso ed ho scoperto parti di me stesso su cui dovrò lavorare. Vi voglio bene a tutti” conclude, salutando Alfonso Signorini e i ragazzi della casa.

Allo svelamento delle percentuali di voto scopriamo che dei 10 concorrenti che erano in nomination, Shaila con il 22.46% è la più votata. Seguono Chiara (20,58%), Mariavittoria (12,71%), Iago (10,85%), Stefania (8,74%), Amanda (7,47%), Federico (6.85), Giglio (6,04%), Maria Teresa (2.7%) ed infine Maxime all’1,6%.

Chi è Maxime Mbandà

Nato a Roma da padre congolese e italiana, Maxime, 31 anni, ha vissuto da piccolo a Milano, ha iniziato a praticare e amare il rugby. Ha militato in diverse squadre fino a vestire la maglia della nazionale italiana.

Durante il periodo di lockdown ha prestato servizio volontario sulle ambulanze della Croce Gialla di Parma e, in riconoscimento di tale servizio, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica da parte del presidente Sergio Mattarella.

Maxime si è separato pochi mesi fa dalla compagna con la quale ha due figli: Leone, 3 anni, e Celeste, 1 anno.