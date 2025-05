Questa sera, giovedì 20 febbraio 2025, andrà in onda su Canale 5 la trentatreesima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Scopriamo, qui di seguito, cosa accadrà in questa nuova puntata.

Grande Fratello, stasera puntata 20 febbraio 2025: anticipazioni

Nella puntata di questa sera, assisteremo ad un’eliminazione.

I concorrenti che rischiano di lasciare la Casa sono dieci. Al televoto, infatti, ci sono Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania.

Per quanto riguarda le sorprese, invece, Helena riceverà una video-lettera da parte di sua sorella Mariana mentre Federico potrà riabbracciare suo figlio Romeo.

Tra gli argomenti che verranno affrontati durante la serata, invece, si parlerà della crisi in corso tra Mariavittoria e Tommaso e dell’eliminazione di Alfonso che ha lasciato delle scorie nella Casa: Chiara, fidanzata di Alfonso, avrà qualcosa da dire alla maggior parte degli inquilini.

Grande Fratello 2024-2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Amanda Lecciso, imprenditrice e sorella di Loredana Lecciso, Chiara Cainelli, influencer e modella, Federico Chimirri, chef e dj, Helena Prestes, modella, Iago García, attore, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Maria Teresa Ruta, conduttrice, Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Mattia Fumagalli, istruttore di sci, Maxime Mbanda, rugbista, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

Grande Fratello, dove vederlo

La trentatreesima puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda.