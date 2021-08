Mercoledì 1 settembre inizia su Tv8, alle ore 20.30, la nuova stagione di Guess My Age – Indovina l’Età. La principale novità è la conduzione affidata a Max Giusti. Ma ci saranno piccoli accorgimenti anche per quanto riguarda il meccanismo del gioco. Per esempio: gli indizi non saranno sei, ma otto, lo sconosciuto misterioso (quello di riserva) si potrà scorgere in controluce e potrà entrare in gioco su richiesta del concorrente. Inoltre ci sarà il coinvolgimento degli anchorman di SkyTg24.

In fondo al post trovate la video intervista di TvBlog a Max Giusti:

Guess my age è un programma che conosci bene, avendolo avuto come competitor quando eri a Nove. Cosa ti piaceva già di questa trasmissione e cosa hai scoperto adesso che ne sei diventato conduttore?

La cosa che mi piace è che, a differenza di un quiz come Boom, sia un gioco molto dritto. Una sola domanda: quanti anni hai? Questo lo rende un format fortissimo. È alla sua quinta edizione con me, bisognerà essere bravi a lucidare gli ottoni e renderlo appetibile come è sempre stato.

Il tuo approdo a Tv8 significa per te un nuovo addio alla Rai, dove eri tornato per Pechino Express, Boss in incognito e Il cantante mascherato?

No, non è un addio, è un arrivederci. La Rai siamo tutti noi, visto che paghiamo l’abbonamento tutti. La carriera è molto lunga. La mia fortuna è stata entrare al momento giusto in un canale che ha un potenziale enorme e lo ha già dimostrato. Il trend è di crescita. Tv8 si può affermare e duellare con canali generalisti che hanno una storia ben più antica.

Il tuo impegno a Tv8 (e su Sky) sarà limitato a Guess my age o stai lavorando anche ad altri format?

Sto lavorando ad altri format, ma, amici di TvBlog, se non andasse bene Guess my age, te li saluto gli altri format… Quindi pensiamo a Guess my age e… finger crossed!

Che fine ha fatto il progetto di programma di prima serata sulla magia per Rai2 con Giancarlo Magalli?

Un programma sulla magia con me e Magalli, voi, come lo vedete? Che fine ha fatto…