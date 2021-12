Guess My Age, il game show di Tv8 condotto da Max Giusti tornerà in prima serata questa sera, mercoledì 22 dicembre 2021, con una puntata natalizia che vedrà la partecipazione di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, in onda a partire dalle ore 21:30.

In occasione di questo appuntamento speciale, il meccanismo di Guess My Age presenterà delle novità.

Questa sera, infatti, si fronteggeranno 2 squadre, ciascuna composta da un concorrente, con un sogno da realizzare, affiancato da due vip, uniti nella vita o nel lavoro: come già anticipato, ci saranno i Prelemi e i due chef stellati tornati in onda da poco con l’undicesima edizione di MasterChef Italia.

Ogni squadra avrà un montepremi da difendere pari a 200mila euro, il doppio rispetto alla versione classica di Guess My Age, e, per la prima volta, la somma in palio potrà anche aumentare grazie a due manche “Super bonus”, una musicale e l’altra che coinvolgerà tre star dello spettacolo, che potranno aggiungere ulteriori 25mila euro. Alla fine delle manche, la squadra che avrà il montepremi più alto potrà giocare con lo sconosciuto finale. Novità anche per quanto riguarda il valore della clessidra: si parte dai mille euro della prima manche per arrivare ai 5mila euro della manche conclusiva.

Non mancheranno, infine, momenti di show e la presenza di ospiti a sorpresa.

TvBlog ha intervistato Max Giusti in occasione di questo speciale natalizio di Guess My Age, chiedendogli un bilancio di questi primi mesi alla conduzione del game show di Tv8 e anche dei suoi progetti futuri nel canale free to air di Sky.

Guess My Age: le dichiarazioni di Max Giusti

Guess My Age torna in prima serata e, in questo caso, lo fa in veste natalizia. Com’è nata quest’idea?

È un’idea nata dalla rete che ci ha chiesto, appunto, uno speciale natalizio. A me non sembrava vero perché sarà anche un’occasione per contaminarci con una puntata più lunga, dove giocheranno due squadre, una contro l’altra, e poi incontrerò anche dei colleghi che è difficile che accada in un game show.

Oltre agli ospiti che affiancheranno i concorrenti, ci saranno anche ospiti a sorpresa e momenti di show. Cosa dovrà aspettarsi il pubblico?

Ma si deve aspettare tante cose veramente (imitando la voce di Malgioglio, ndr)… E poi sono contento che vengano (imitando la voce di Al Bano, ndr)… Qualcuno sarà vero, qualcuno sarà fake, indovinatelo voi!

Ci saranno più soldi in palio e i concorrenti hanno un sogno da realizzare. In base a quali requisiti, avete scelto i due concorrenti di questa puntata?

Li abbiamo scelti, immaginando di legarli al loro mondo. Uno di loro, Roberto, è un grande fan di Masterchef, il suo idolo è Antonino Cannavacciuolo e arriva dalla provincia di Torino. L’altra, Giorgia, e un’edicolante che vive nel mondo dei gossip da quando era bambina e le abbiamo messo accanto la coppia del momento, i Prelemi, Pretelli con Giulia Salemi.

Il 2021 sta per terminare, qual è il bilancio di questa prima parte di stagione di Guess My Age?

Molto buono, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo faticato ma la cosa più bella è vedere, proprio in questi giorni di Natale, quanto affetto c’è verso il nostro programma, come sia migliorato, secondo me, e come sia migliorato anch’io nel farlo, forse, chi lo sa…

Ti trovi sempre a tuo agio in una fascia competitiva come l’access prime-time?

È un privilegio lavorare in questa fascia perché stare in onda tutti i giorni può essere logorante per molti motivi ma per chi ama questo mestiere è un balsamo di lunga vita… Ci sto proprio bene, ci sguazzo!

A TvBlog, a settembre, hai parlato di altri format per Tv8 ai quali stavi lavorando. Ci sono novità?