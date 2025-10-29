Mauro Corona e la battuta su Bianca Berlinguer: l’alpinista senza freni

Mauro Corona e Bianca Berlinguer sono due nomi che negli ultimi anni vengono spesso accostati grazie ad un sodalizio professionale, che li ha resi popolari ad un pubblico variegato, come quello della cronaca rosa. Le battute dello scrittore alpinista, da tempo ospite fisso nel talk di approfondimento politico della giornalista romana, non passano inosservate e i “teatrini” che spesso ne derivano strappano sempre un sorriso.

Tra loro c’è una bella amicizia, che ha superato anche momenti di tensione, come quando anni fa Corona si è rivolto in maniera poco educata nei confronti della conduttrice. Oggi è acqua passata e lo scultore friulano è ormai un volto familiare nelle case degli italiani, famoso per le sue opinioni schiette e il modo unico di raccontare la vita.

Anche per questo motivo la sua presenza a Verissimo è stata molto seguita, tra battute pungenti, riflessioni profonde e aneddoti curiosi della vita quotidiana.

Un equilibrio perfetto che piace ai telespettatori

Mauro Corona recentemente è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Tra i racconti più sorprendenti, non sono mancati riferimenti alla sua patente, recentemente restituita per un periodo limitato dopo vicende legate all’alcol. Senza filtri, lo scrittore ha condiviso alcune delle difficoltà affrontate, compresi episodi legati a comportamenti passati che avrebbero potuto mettere a dura prova chiunque. Eppure, la capacità di ridere di sé stesso e di trasformare le esperienze in storie da raccontare rimane uno dei tratti distintivi che lo rendono amatissimo dal pubblico.

Non potevano mancare, naturalmente, i commenti sul suo rapporto con il mondo televisivo, e in particolare con Bianca Berlinguer. Corona ha scherzato sul carattere della giornalista, descrivendola come “permalosa” ma anche come una complice indispensabile nei momenti più delicati dei talk show. “Con Bianchina sono anche aggressivo e imprudente, a volte non tanto educato. Lei stimola la provocazione e io non mi tiro indietro di certo” ha chiosato. La loro interazione in studio, fatta di battute e sfide verbali,infatti mette in luce un equilibrio tra provocazione e rispetto reciproco che rendono È sempre Cartabianca un programma più vivo.

Corona ha anche raccontato con sincerità le sue battaglie personali, le difficoltà affrontate come padre e nonno e le riflessioni nate dall’esperienza di vita tra montagne e città. A Verissimo ha ricordato episodi quotidiani, ma ha anche parlato delle sue passioni per la scultura e la scrittura, ma anche riflessioni sulla morte e alla capacità di trovare senso anche nei momenti più complessi. Del resto l’alpinista friulano è così: il suo stile unico, tra sincerità e battute taglienti, è ormai un marchio di fabbrica irrinunciabile per chi ama la televisione che sa sorprendere.