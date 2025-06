Mauro Corona, arriva la confessione sull’ex compagna: “Fuggito davanti all’altare”

Mauro Corona è uno scrittore italiano divenuto famoso per il suo ruolo di opinionista nel programma di Bianca Berlinguer, Carta Bianca. In occasione dell’uscita del docufilm “La mia vita finché capita” di cui è protagonista, ha rilasciato diverse interviste in cui ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita fino a questo momento sconosciuti. Soprattutto quello che riguarda un episodio con la sua ex compagna.

Lo scrittore è conosciuto dal pubblico per le sue sfuriate in tv, spesso riprese dalla Berlinguer che lo invita a tornare alla calma, e lui stesso ha spiegato come proprio non riesce a comprendere quanta notorietà gli abbia dato la televisione: “Scrivi 40 libri, scali montagne, fai lo scultore ma non esisti. Vai a fare il pagliaccio in tv e diventi famoso”, queste le sue parole .

Mauro Corona, dall’infanzia difficile alla fuga dall’altare

Mauro Corona ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera un aneddoto che riguarda il suo matrimonio, lo scrittore ha spiegato di essersi sposato in chiesa ma di essere fuggito dall’altare il giorno delle nozze. Al quotidiano di via Solferino ha spiegato che quando il sacerdote gli chiese di ripetere la formula “prometto di esserti fedele sempre”, lui non riuscì a pronunciarla e andò via.