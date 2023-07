E’ giunta l’ora di un cambio di passo anche per la storica striscia informativa di Tg3 Linea Notte? Alla luce dell’ultima puntata stagionale (QUI IL VIDEO) trasmessa la scorsa notte, apparentemente sì.

Maurizio Mannoni, alla conduzione dell’approfondimento dal 2016 (anno in cui Bianca Berlinguer ha dato l’addio al telegiornale di cui è stata anche direttrice), con questa edizione è giunto alla sua sesta annata consecutiva. Ci sarà anche la settima? La domanda è spontanea dopo aver assistito a quello che è sembrato essere il ‘gong’ dell’addio del giornalista.

Usiamo tutta la probabilità del caso visto che lo stesso Mannoni, fra mille silenzi, ha lasciato intendere che il suo ritorno a Linea Notte non è affatto certo, ma nemmeno escluso. Durante il solito collegamento con la corrispondente Rai da Parigi, Giovanna Botteri, il giornalista si congeda da lei con queste parole (e queste pause):

“No… io vorrei salutarti… ti ho già promesso che… che metterò al sicuro il gong…“, Botteri risponde: “Sì ma non è che ora mi saluti adesso così, perché noi non siamo preparati. Non siamo pronti, quindi non puoi farlo“, Mannoni quindi controreplica: “No… io e Patrizia (Senatore, ndr) ti salutiamo. Tu continuerai ad andare in onda perché sei corrispondente Rai per tutte le testate, ma poi continueranno a vederti i nostri telespettatori perché da lunedì inizia la versione estiva di Linea Notte con gli altri bravissimi collgehi del Tg3“.

Poi riprende il filo del discorso, con parole ben ponderate: “Io e Patrizia ce ne andiamo in… in vacanza diciamo… in vacanza. Dopo di che… eh… vediamo… non lo so… magari qualcosa succederà, o forse nulla. In caso, insomma, è stato bello percorrere questa lunga strada. La nostra è stata una lunga strada“.

Giovanna Botteri sembra quasi fare il tifo per una conferma a Mannoni e lascia la porta aperta: “Insomma, noi ascoltatori del Tg3 abbiamo grossi gong da far suonare, quindi non è mai detta l’ultima parola” e i due si salutano tra i sorrisi.

Lo scambio, dunque l’argomento, è venuto fuori nella prima parte della trasmissione. Gioco-forza, l’assist di Patrizia Senatore alla lettura di un tweet dedicato al probabile addio di Mannoni (“Non facciamo scherzi, non si è mai pronti per certi addii“) ha dato modo di tornare sulla questione nei saluti finali.

“Francamente non so cosa dirvi, poi… quello che verrà, si vedrà. Grazie a tutti, comunque” conclude Maurizio Mannoni salutando il pubblico i ‘lineanotters’ del Tg3.