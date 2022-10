Salta la puntata del Maurizio Costanzo Show. La sospensione arriva a causa di una indisposizione di Maurizio Costanzo ed è stata comunicata ai diretti interessati a poche ore dalla registrazione dell’appuntamento prevista per il pomeriggio di venerdì, poche ore prima della messa in onda.

Uno stop che provocherà un ‘buco’ nel palinsesto notturno dell’ammiraglia Mediaset, con Canale 5 che in prima serata manderà la fiction Viola come il mare. Probabile che si possa optare per la programmazione di un film.

La seconda uscita del celebre talk avrebbe portato sul palco del Parioli ospiti di rilievo, come l’imprenditore ed editore di La7 Urbano Cairo, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi e Patty Pravo. Si sarebbe inoltre parlato di Grande Fratello Vip e del ‘caso Bellavia’ grazie alla partecipazione di Sonia Bruganelli.

Non si sa, ad oggi, se gli interventi verranno recuperati parzialmente o in blocco nelle future puntate.

Per quel che riguarda Costanzo, invece, non è in discussione S’è fatta notte, il programma della terza serata di Rai 1 che conduce assieme a Pino Strabioli il lunedì. In questo caso infatti sono state già registrate diverse puntate che consentiranno la regolare trasmissione.