Torna il Maurizio Costanzo Show. La prima puntata andrà in onda venerdì 30 settembre, in una nuova collocazione settimanale. Gli appuntamenti di questa edizione di fine 2022 saranno complessivamente otto.

Il programma di Maurizio Costanzo godrà del traino di Viola come il mare, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Nell’appuntamento d’esordio è confermata la partecipazione di Alessandro Cecchi Paone, che sarà affiancato da Simone Antolini, il neo-compagno 23enne con cui il giornalista è stato paparazzato quest’estate in barca. Per il ragazzo si tratterà della prima apparizione in tv.

Presenti inoltre, Christian De Sica, Emanuele Filiberto, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, l’imitatore Francesco Cicchella, Aldo Cazzullo, il surfista Nicolò Di Tullio e Alberto Crispo, l’agente di polizia che ad inizio settembre ha salvato una giovane turista olandese salita sul cantiere della chiesa degli Scalzi a Venezia.

Salta invece l’ospitata di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile, che – come annunciammo nelle settimane scorse – sarebbero dovute salire sul palco del Parioli. E’ ipotizzabile che l’invito sia solo rinviato alle prossime puntate.

Costanzo ne approfitterà infine per ricordare Michail Gorbaciov, ex presidente dell’Unione Sovietica morto il 30 agosto. Il conduttore trasmetterà per l’occasione uno spezzone della sua storica intervista risalente al 2000, quando si commosse nel ricordo della moglie Raissa, omaggiata dall’orchestra di Demo Morselli con l’esecuzione di Dicitencello Vuie, brano preferito dalla donna.