Domani sera, mercoledì 14 aprile, il quarto appuntamento del Maurizio Costanzo Show si aprirà con una intervista esclusiva a Malika Chalhy, la giovane cacciata di casa dalla famiglia dopo aver fatto coming out. Della sua vicenda si è parlato molto nelle ultime ore anche grazie ai messaggi di solidarietà rilanciati sui social da alcuni artisti molto seguiti, come Elodie, Alessandra Amoroso e Fedez. In seguito alle denunce di Malika (per la quale è stata aperta una raccolta fondi), la procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine.

Il tema della puntata di domani del Costanzo Show, però, sarà quello dei rapporti tra uomini e donne. Il parterre femminile sarà formato dalla cantante e prof di Amici 20 Arisa, dalla conduttrice (da quasi un anno ferma ai box, salvo l’esperienza da giudice de Il cantante mascherato) Caterina Balivo, dalla produttrice cinematografica Rita Rusic, dalla showgirl Stefania Orlando e dalla giornalista Federica Angeli.

Per il parterre maschile, saliranno sul palco, invece, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (come anticipato ieri proprio da noi di TvBlog), il prof di Amici Rudy Zerbi, il tenore Alberto Urso, e il conduttore de La Zanzara Giuseppe Cruciani. Saltata in extremis la presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca, peraltro proprio in queste ore al centro delle polemiche per lo scontro a distanza con il generale Figliuolo.

In occasione del 169° anniversario del corpo della Polizia di Stato sul palco del Maurizio Costanzo Show si esibirà la banda musicale della Polizia.

La puntata sarà registrata oggi pomeriggio a Roma e andrà in onda su Canale 5 domani in seconda serata.