“Avoja a fa’ i tik tok, oggi si parla solo della telerissa da Costanzo. Roba da 1997. una cosa succede solo se succede in tv“. Un riuscitissimo tweet che sintetizza in maniera perfetta quanto sta succedendo da due giorni, da quando cioè TvBlog ha anticipato, con dettagli, la rissa clamorosa avvenuta sul palco del Maurizio Costanzo Show. Era martedì pomeriggio ed era da poco terminata a Roma la registrazione della puntata che sarebbe andata in onda il giorno successivo, cioè ieri notte.

Lo scontro Mughini-Sgarbi (alla fine hanno fatto pace) si è immediatamente trasformato in contenuto dal forte appeal social, con le foto pubblicate in anteprima da Dagospia rimbalzate in ogni dove e con siti e testate giornalistiche alla ricerca delle testimonianze degli ospiti presenti alla registrazione, da Marco Salvati (autore di Bonolis, seduto in platea) ad Al Bano, passando per Gabriele Parpiglia (tra gli autori del Costanzo Show).

Insomma, alla quarantesima edizione il Maurizio Costanzo Show sta sul pezzo. E gli ascolti (15.2% di share di media) lo certificano. Partito alle 23.53 con un traino inferiore all’8% di share (d’altronde la proposta di prima serata – Un’altra verità – ha registrato la media per nulla esaltante del 9.51% di share), il talk è progressivamente cresciuto, raggiungendo il 17% di share a mezzanotte e 38 minuti, quando cioè Mughini si è scagliato contro Sgarbi, a seguito di una discussione sulla guerra in corso in Ucraina. Al contrario di quanto si possa forse immaginare, il picco è arrivato poco prima dell’una e mezza di notte (sopra il 22% di share), nello spazio dedicato alla lavagna coi buoni e cattivi di Giuseppe Cruciani. Numeri assai rilevanti, considerando non soltanto la concorrenza diretta di Porta a Porta (iniziato alle 23.23) su Rai1, ma soprattutto quella interna de Le Iene, che su Italia 1 ha chiuso all’una e dieci.

E così, come la scorsa settimana grazie alla discussione (in quel caso tutta dialettica) tra Santoro e Mentana sulla presenza in tv di Orsini, il Maurizio Costanzo Show, al netto di criticità e perplessità varie, resta incredibilmente capace non soltanto di fare notizia, ma di creare con frequenza importante veri e propri eventi tv. Chapeau.