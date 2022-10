L’esordio è stato di quelli promettenti, grazie anche all’ottimo traino dell’originale televisivo Viola come il mare del duo Yaman-Chillemi. Il riferimento è alla nuova edizione del proto talk show italiano diretto e condotto da Maurizio Costanzo, diffuso ancora una volta da Canale 5 e posizionato -e non poteva essere altrimenti- ancora una volta nella seconda serata dell’ex Tele Milano di Silvio Berlusconi. Ecco dunque che anche in questa settimana, sempre venerdì sera, sempre in seconda serata e sempre dopo la volata tirata dalla coppia da fotoromanzo di Viola come il mare, torna il Maurizio Costanzo show per una seconda puntata che si annuncia ancora piena di ospiti e relativi argomenti da loro sviscerati dopo l’insostituibile pungolo delle domande del conduttore del programma.

Partiamo dal mondo della politica con l’ex Presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Con lui si parlerà naturalmente delle recenti elezioni politiche, di come il suo movimento ha risalito la china rispetto agli ultimi sondaggi, su ciò che accadrà in futuro a partire dalla formazione del nuovo governo che dovrebbe essere guidato da Giorgia Meloni. Si parlerà anche ovviamente con Conte della crisi energetica e di politica estera, con la guerra in terra d’Ucraina purtroppo sempre in primo piano.

Ospite per certi versi straordinario di Maurizio Costanzo anche il Presidente del Torino calcio, di RCS e proprietario di La7 Urbano Cairo, che va su una rete concorrente a raccontare e a raccontarsi. Quindi per il mondo dello spettacolo la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, attualmente impegnata a fianco di Orietta Berti nel ruolo di opinionista del Grande fratello vip 7 e Rudy Zerbi, compagno ormai irrinunciabile di Maria De Filippi nelle scorribande dei suoi varietà Amici e Tu si que vales.

In teatro poi, sempre per lo spettacolo, il regista e attore Ricky Tognazzi, l’attrice comica ed imitatrice Gabriella Germani, quindi la cantante Patty Pravo ed il giornalista e conduttore di Vita in diretta Alberto Matano. Appuntamento dunque per la seconda puntata dell’edizione 2022 del Maurizio Costanzo show per venerdì sera subito dopo il fotoromanzo televisivo Viola come il mare, naturalmente su Canale 5.