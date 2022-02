Maurizio Costanzo si è dimesso dall’incarico di advisor esterno per la comunicazione della squadra di calcio della Roma. Il popolare giornalista ha spiegato il motivo dell’addio ai capitolini alla Gazzetta dello Sport:

“Non venivo più informato, soprattutto dopo alcuni cambi. Avrei voluto fare molte cose, ma a partire dalla questione stadi non è stato possibile e ho deciso di lasciare”.

Alcuni maligni hanno sospettato che il presentatore abbia mollato l’incarico a causa di frizioni con l’allenatore dei giallorossi, il portoghese Josè Mourinho, ma le accuse sono state rispedite ai mittenti, in quanto il marito di Maria De Filippi si dice un suo estimatore, tenendo a precisare che resterà comunque un tifoso della Roma.

Maurizio Costanzo, che ha cominciato la sua avventura da advisor nel giugno 2021, è stato voluto fortemente dai Friedkin, la famiglia statunitense proprietaria della squadra di calcio da qualche anno. Ecco le sue dichiarazioni iniziali:

“Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione”.

Una speranza che è stata abbastanza disattesa dalla società giallorossa. Il conduttore tuttavia potrà “consolarsi” con il piccolo schermo, dato che il lavoro non gli manca tra il Maurizio Costanzo Show su Canale 5 (andato in onda nella prima parte della stagione televisiva) e il talk show S’è fatta notte su Rai 1 in terza serata il lunedì.

Le dimissioni del giornalista avvengono in un periodo di grande esposizione mediatica per la Roma, anche se per motivi extracalcistici: da giorni non si fa che parlare del presunto addio tra lo storico ex capitano Francesco Totti e la conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio (qui la loro “storia” televisiva). Nelle ultime ore il Pupone ha smentito sui social, anche se in maniera poco convincente.