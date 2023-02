Maurizio Costanzo: il ricordo del cast di Buona domenica a La Vita in diretta

A poche ore dalla notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo, la squadra de ‘La Vita in diretta’ ha realizzato una puntata speciale dedicata al giornalista. Per omaggiare degnamente il conduttore, Alberto Matano ha invitato gran parte del cast di ‘Buona domenica’, la trasmissione cult di Canale 5, andata in onda tra il 1996 ed il 2005. In studio, Paola Barale, Roberta Capua, Claudio Lippi e Massimo Lopez (a cui si sono aggiunti, successivamente, Nunzia De Girolamo, Flavio Insinna, Luisella Costamagna) mentre, in collegamento, è intervenuto Mauro Coruzzi che si è fatto conoscere, dal pubblico italiano, nei panni di Platinette proprio al ‘Maurizio Costanzo Show’.

Oltre al talk show registrato al Teatro Parioli in Roma, il varietà pomeridiano Mediaset ha segnato una tappa fondamentale nel percorso artistico di Maurizio Costanzo. Oggi, a ‘La Vita in diretta, passano, in rassegna, le immagini cult dei fan del contenitore (come la presenza del Cangurotto). Dai giochi, agli sketch, alle gag del cast che hanno fatto la storia della tv. Alla speciale reunion mancano, all’appello, solo Luca Laurenti, Fiorello, Enrico Papi e Laura Freddi (affetto stabile di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’ che hanno contribuito al successo di uno dei format più longevi della televisione italiana.

Quanti ricordi!!!

Il ricordo di Paola Barale, Massimo Lopez e Claudio Lippi

e grazie per tutto quello che mi hai insegnato.

Caro Maurizio, sei stato per me come un papà, mi hai cresciuto e viziato come fossi un bimbo e insieme abbiamo giocato, amando entrambi il gusto del ludico. Pensandoti conserverò per sempre nel mio cuore questo ricordo.