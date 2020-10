Maurizio Costanzo contro Monica Maggioni. L’anchorman è tornato ad attaccare la giornalista, come aveva già fatto in un’intervista rilasciata a TvBlog a luglio scorso, per il suo nuovo programma, Settestorie, in onda il lunedì sera su Rai1 proprio prima del suo S’è fatta notte.

Secondo Costanzo, il posizionamento in palinsesto di Settestorie finisce per danneggiare gli ascolti del suo talk notturno:

Fino a che venivo preceduto da Fabio Fazio e Franco Di Mare S’è fatta notte vantava ottimi risultati. Ora invece devo aspettare la Maggioni che dura troppo, finisce tardi e mi lascia pochissimo pubblico, facendomi perdere ascolti.

9,19% è il dato di share fatto registrare da Settestorie lunedì scorso (1.069.000 spettatori), mentre S’è fatta notte non è andato oltre al 4,88% di share (317.000 spettatori). L’affondo di Costanzo non si limita agli ascolti fatti registrare dal programma della Maggioni (di cui salva il format importato dalla Francia, “non è male“), ma si allarga:

Una vecchia regola Rai prevede che non si facciano i promo ai programmi di seconda serata», fa notare Costanzo. Ma, chissà perché, ciò non vale per la Maggioni (…) Io non capisco perché un’ex presidente della Rai debba tornare a condurre un programma. È come se l’amministratore delegato della Michelin, finito il suo mandato, si metta a vendere gomme in officina. È un’anomalia tutta italiana e degli ultimi anni: oltre alla Maggioni, c’è pure la Annunziata. A questo punto proporrei una rubrica fissa: “Ex presidenti parlano”.

Ricordando che Costanzo alla fine degli anni Novanta ha ricoperto l’incarico di direttore di Canale 5 e successivamente è tornato regolarmente in onda sulle reti Mediaset, ecco la proposta-provocazione lanciata dall’anchorman alla Maggioni, all’attuale presidente della Rai Marcello Foa e, evidentemente (anche se non viene mai citato) al direttore di Rai1 Stefano Coletta: