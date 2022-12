Non solo una diffida. Per Maurizio Costanzo è arrivata una condanna per diffamazione aggravata. L’84enne giornalista il 20 aprile del 2017 avrebbe commentato in tv in maniera sarcastica la vicenda di Gessica Notaro, la donna sfregiata con l’acido dall’ex Edison Tavares il 10 gennaio dello stesso anno, prendendosela con il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, che aveva disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento alla donna invece degli arresti domiciliari, come deciso dalla Procura.

Ecco quali erano state le considerazioni del conduttore pronunciate nel corso del Maurizio Costanzo Show alla presenza della vittima, per la prima volta sul piccolo schermo a raccontare la vicenda:

“Complimenti a questo gip, vogliamo dire il nome del gip che ha fatto questo? Diamo il nome. Io mi voglio complimentare col gip. Dico al Csm, al Consiglio Superiore della Magistratura: fate i complimenti da parte mia a questo gip che ha deciso questo”.

Ma non solo: Costanzo aveva anche lanciato un appello al ministro della Giustizia di allora, Andrea Orlando:

“Faccia un’inchiesta su questo gip perché non ha fatto quello che gli ha chiesto il pm di tenere questo qui agli arresti domiciliari, di dov’è? Di Rimini?“

La difesa del giornalista aveva specificato che nelle parole del marito di Maria De Filippi non vi alcuna volontà di diffamare, ma la giudice che ha preso in carico la questione, Maria Elena Cola del Tribunale di Ancona, ha deciso in maniera diversa condannando il Maurizio Costanzo a un anno di reclusione, con la sospensione della pena subordinata al pagamento di 40mila euro. Adesso il presentatore avrà modo di ricorrere in appello.

Gessica Notaro al di là del fatto di cronaca ha avuto anche un periodo di esposizione televisiva nel 2018 partecipando alla tredicesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Si è classificata terza in coppia con il maestro Stefano Oradei.

La donna aveva rivelato nel corso di quell’esperienza di aver ricevuto minacce da parte degli stalker delle donne che stava cercando di aiutare, aggiungendo tuttavia di non avere alcuna intenzione di arrendersi.