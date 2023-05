“A scuola nel mio paese gli altri ragazzi giocavano a calcio, mentre io ballavo, per questo venivo visto come un ragazzo un po’ strano. Ma ballare mi faceva stare sempre bene e me ne sono fregato. Sono stato preso in giro? Sì. Ero piccolino, e la battutina a quell’età ha un peso. Ma io non mi faccio condizionare, vado avanti per la mia strada“. Il giorno dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Mattia Zenzola ha la faccia di un 19enne pieno di felicità e di voglia di viversi un futuro tutto da scrivere: “Ho sempre sognato di essere dove sono adesso. Adesso devo cercare altri sogni, devo ancora capire“. Il ballerino ha dormito soltanto un’ora: “Ho trascorso la notte con gli altri finalisti in casetta, abbiamo voluto godercela fino in fondo“. Il danzatore pugliese ha battuto Angelina Mango nella finalissima di domenica sera: “Non me lo aspettavo di vincere, ho sempre vissuto giorno dopo giorno, senza pensare alla finale. Angelina è una grande artista, è immensa. Penso veramente che tutti noi finalisti abbiamo vinto“.

Amici 22, il vincitore Mattia Zenzola e il rapporto con Todaro e Celentano

Mattia, che aveva già partecipato al programma di Canale 5 un anno fa, ma si era dovuto ritirare causa infortunio, è stato seguito dal coach Raimondo Todaro: “È stato fondamentale per me, mi ha fatto entrare nella scuola, mi ha dato una seconda possibilità dopo l’infortunio, gli devo tanto. A volte è stato severo con me, ma mi è servito un sacco; mi ha aiutato tanto, soprattutto a migliorare il mio approccio rispetto a quello che facevo in sala prove. Amici ti insegna ad essere pronto in qualsiasi circostanza“. Anche per l’ostile Alessandra Celentano arrivano parole al miele: “La maestra è stata importante nel mio percorso; ho apprezzato che fosse presente ogni volta che le ho chiesto consigli; prima di entrare nella scuola, lo ammetto, avevo un po’ paura di lei, ma si è rivelata una persona veramente buona! Mi ha aiutato a superare qualche insicurezza“.

Amici 22, il ballerino Mattia tra insicurezze e lavoro

Insicurezza è una parola che torna spesso nei discorsi di Mattia, ancora frastornato per un’avventura che segna una svolta alla sua vita: “Ho un po’ di insicurezze sul mio aspetto fisico, me le porto avanti da tempo. In parte nella scuola di Amici sono riuscito a rimuoverle, altre mi rimangono tuttora. La bellezza aiuta nella danza? Non mi sento bello, purtroppo. Per esempio di me non mi piacciono naso e altezza… però, dai non fa niente“, sorride imbarazzato il ballerino di latino americano.

Una parte dei 150mila euro in gettoni d’oro vinti domenica sera li userà “per ripagare finalmente i miei genitori“, mentre la rimanenza “li metterò da parte per investirli nel mio sogno: vivere di arte“. Le ambizioni non mancano a Mattia Zenzola e tra queste c’è anche quella cinematografica: “Mi piacciono la recitazione e il cinema, ci vorrei provare“.

Tra popolarità da gestire e le tante proposte di lavoro ricevute, ora che succede? “È un po’ presto per fare progetti, sono stato in una bolla fino a domenica sera, non so minimamente cosa mi aspetta, cercherò di continuare a studiare. E non vedo l’ora di avere il contatto con le persone; per otto mesi non ho visto nessuno“.

Amici 22, il vincitore Mattia Zenzola e i social

Otto mesi di Amici, otto mesi di quasi reclusione:

Durante la prima parte del programma avevamo accesso al telefono per un tempo limitato, per chiamare casa; al serale non l’abbiamo mai avuto, ma la concentrazione, l’alzarsi alle 7 di mattina tutti i giorni e avere la giornata piena ti fanno dimenticare i social. Ho scoperto che lasciando il cellulare improvvisamente hai tantissimo tempo in più per fare altro, la giornata si allunga. Sì, questa esperienza mi ha fatto capire quanto tempo perdiamo a volte con il cellulare in mano. E lo dice sono una persona a cui piace far vedere quello che fa anche sui social, dove pubblico video in cui ballo e mostro quello che so fare.

A proposito di smartphone, domenica notte “la prima cosa che ho fatto appena mi hanno ridato il cellulare è scrivere ‘mamma’ nella rubrica e farle una videochiamata; era con mio padre e mio fratello, erano contentissimi ed è stato bellissimo“. Ma quindi, perché Mattia, che si definisce “perfezionista“, ha vinto Amici 22? “Non saprei rispondere, ho semplicemente ballato e ho fatto quello che mi piace nella vita, tutto qui“. Di sicuro il talent di Maria De Filippi lo ha aiutato a venir fuori da una fase personale complicata: “Venivo da un periodo difficile; l’idea di svegliarmi e andare a ballare mi ha reso felice, è stata una distrazione che mi ha aiutato a rivivere. Quando ballo è come se entrassi in un altro mondo, i problemi li butto fuori dalla mia testa. Non sono molto bravo con le parole, il ballo è la mia voce“.

Amici 22, il vincitore Mattia Zenzola sarà tra i professionisti nella prossima edizione?

Sull’amore – tra Benedetta e Maddalena – Mattia Zenzola non si sbilancia (“nel programma mi sono lasciato andare, ho avuto dei bei momenti, ho avuto amicizie diverse, alcune più intense, altre meno“), mentre invece racconta con grande orgoglio gli obiettivi raggiunti negli scorsi mesi fuori dalla tv: “Alla scuola tengo molto, quando l’anno scorso sono dovuto andar via da Amici per l’infortunio ho cercato di non perdere tempo; ho affrontato gli esami di maturità e sono uscito con 92, ne sono contentissimo. E poi ho preso la patente“. Infine, sulla possibilità di far parte della squadra di ballerini professionisti nella prossima edizione di Amici: “Per me è una seconda famiglia , il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto“.