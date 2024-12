Matteo Di Francesco: chi è il batterista de La Corrida fratello gemello di Carlo

Nelle precedenti puntate de ‘La Corrida’, l’attenzione del pubblico dei telespettatori è caduta su uno dei componenti dell’orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis, ovvero il batterista. Il musicista, in questione, si chiama Matteo Di Francesco ed è il fratello gemello di Carlo Di Francesco, ex professore di ‘Amici‘, polistrumentista e marito di Fiorella Mannoia.

Conosciamolo meglio:

Chi è Matteo Di Francesco de La Corrida? Età, lavoro, Instagram

Matteo è nato ad Avezzano (AQ) il 7 ottobre 1980 sotto il segno della Bilancia. Ha 44 anni. Vive a Roma.

A 18 anni, i due fratelli hanno preso un volo per Cuba con lo scopo di studiare le percussioni afro-cubane all’Istituto Superiore d’Arte (Matteo e Carlo hanno, poi, fondato un gruppo di bata – rumba, la musica tradizionale cubana).

Ha perfezionato la sua formazione presso il Conservatorio A. Casella di L’Aquila ed i Drummers Collective di New York City. Ha lavorato con

Fiorella Mannoia (Padroni di Niente, Personale, Sud, Combattente, Le Parole Perdute, Perfetti Sconosciuti), Loredana Bertè (Amici non ne ho… ma amiche si), Chiara Galiazzo (Un posto nel mondo), Deborah Iurato (Deborah Iurato, Libere, Sono Ancora Io), Nicky Nicolai (Più sole), Samuele Bersani (Manifesto Abusivo), Alexia (Beata Gioventù), Francesco Baccini (Baccini Canta Tenco), Tosca (Il bel paese degli animali, Il suono della voce), Noemi Smorra (Trasparente), Livia Ferri (A path made by walking), International Roller Cup (DVD 2012 e 2013 condotta da Paolo Belli per Rai Sport), Walter Ricci (Straight Line), Tim Tribù.

Ha collaborato nelle colonne sonore di ‘Perfetti Sconosciuti’ (Paolo Genovese), ‘Prima di Lunedì’ (Vincenzo Salemme), ‘Il Permesso’ (Claudio Amendola).

E’ anche docente in un centro di formazione artistica.

Ha un profilo Instagram @mat.drum. E’ anche presente su Facebook con l’account @matteo.francesco.5.

“La Corrida 2024, condotta da Amadeus, tutti i mercoledì sera sul Nove alle 21.40.

Un programma da morire dal ridere…

Grazie al Maestro @leonardodeamicis_ per avermi coinvolto in questa follia ❤️

#lacorrida #amadeus #lanove #banijay #risate #moriredalridere #paistecymbals #drumart”