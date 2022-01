Matrimonio gate al GF Vip 2022, Enzo Paolo Turchi: “Nathaly? Non ti ho mai telefonato” (video)

Oggi, stasera, lunedì 10 gennaio, Enzo Paolo Turchi è entrato nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2022‘ per chiarire, una volta per tutte, i risvolti inediti sulle seconde nozze con Carmen Russo e della telefonata con Nathaly Caldonazzo prima dell’ingresso.

Le nozze d’argento della coppia Turchi – Russo, avvenute nel 2015, sono state riprese dalle telecamere di ‘Domenica Live’, condotto, ai tempi, da Barbara d’Urso. Tra gli invitati, anche molti ospiti vip come Maria Monsé, Valeria Marini e Barbara De Rossi.

Il coreografo, con tanto di prove, ha messo la parola fine a questa storia che ha fatto soffrire la piccola Maria (Qui, il video):

Io non ti ho mai telefonato anche prima di partire. Ti ho mandato solo una foto chiedendo di sostenere Carmen. Mi hai mandato un messaggio in cui mi dicevi: ‘Entro anche io’. A cui ho risposto con un altro messaggio: ‘Mi fa piacere’. Tu mi hai detto: ‘Ma non dovevi entrare anche tu al Grande Fratello?!’. Io ti ho risposto: ‘Io sto con Maria. Io sono più che felice perché mi godo Maria 24 ore al giorno. Nel 2015, abbiamo mandato a tutti anche a te l’invito del nostro matrimonio. Mi avrebbe fatto piacere che fossi venuta. Come tanti artisti con cui non avevamo un rapporto. Non ti ho mai chiamato. Ho mandato un video con la foto di Carmen: “Sosteniamo Carmen’. Riguardo tua mamma è una persona che stimo artisticamente. Abbiamo fatto uno stage di danza, di rassegna. Siamo stati a cena assieme tutti gli insegnante. Non ho mai preso il telefono e fatto il tuo numero. Mi è dispiaciuto che Maria si è messa a piangere. Mi ha toccato perché mi ha detto: ‘Hai chiamato un’altra donna?!’