Da stasera, mercoledì 13 settembre, arriva su Real Time la nuova stagione (l’undicesima) di Matrimonio a prima vista Italia, il dating show nel quale ci si ritrova sull’altare accanto ad un perfetto sconosciuto o ad una perfetta sconosciuta pronti per unirsi in matrimonio.

I nuovi episodi di Matrimonio a prima vista Italia sono disponibili già dal 6 settembre su discovery+, mentre da questa sera saranno proposti in chiaro in tv.

Matrimonio a prima vista Italia: il meccanismo

Sei candidati, selezionati tra migliaia di aspiranti sposi, hanno scelto di sposarsi al buio. Dopo la celebrazione, le tre coppie vivranno per un mese come marito e moglie e, al termine dell’esperimento, prenderanno la decisione di restare sposati oppure divorziare, entro sei mesi dalla data della celebrazione.

Ecco chi sono i concorrenti di questa edizione

Le tre coppie di quest’anno, come nelle precedenti edizioni, sono state create attraverso un matching costruito dagli esperti sulla base di interviste, punti in comune, test attitudinali e psicologici. I sei protagonisti di questa nuova sorprendente stagione sono Alberto, un osteopata di 28 anni di Nova Milanese, Valentina, che ha una passione sfrenata per i viaggi, ha 29 anni ed è di Bergamo, e poi Juanchi, un operaio di 35 anni originario della Repubblica Dominicana; e ancora Sonia, una mechanical designer di Faenza di 27 anni, Alessandro, di Milano, ha 26 anni ed è un analista e programmatore informatico e, per finire, Gianna, che si occupa di selezione del personale, ha 28 anni ed è di Eraclea, vicino Venezia.

Matrimonio a prima vista Italia: il resto del cast

Anche quest’anno gli esperti guideranno i sei protagonisti in ogni passo del loro percorso; il team è composto da: Nada Loffredi, sessuologa, pronta a valutare i candidati sotto il profilo dell’affinità sessuale per creare la giusta alchimia di coppia; il sociologo Mario Abis che guiderà le coppie nell’interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione che porrà i neo sposi davanti ai dubbi e alle difficoltà da superare per una relazione sana e duratura.

Matrimonio a Prima vista Italia è prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery.