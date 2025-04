Matrimonio a prima vista, cosa succederà mercoledì 23 aprile: le coppie ad un bivio

Si chiama Matrimonio a Prima Vista e va in onda, ormai da anni, su Real Time. Numerose coppie si conoscono senza essersi mai viste, e vengono associate – in base a personalità ed elementi distintivi – da un team di professionisti, formato da psicologi o life coach. Nascono così delle relazioni “combinate” che portano i partecipanti a sposarsi e a trascorrere un periodo di convivenza. Questo esperimento sociale permette di individuare chi, tra le coppie concorrenti, è destinato a restare insieme.

Il prossimo 23 aprile sarà mandata in onda una nuova puntata del famoso programma, e qualche coppia sarà al bivio dopo degli eventi inaspettati accaduti nelle loro vite. Nel frattempo, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa succederà durante i prossimi episodi.

Nicola e Sara, Giorgio e Adele: prime coppie al bivio

A convolare a nozze sono stati in primis Sara Di Lernia e Nicola Todde. Tra di loro ci sarebbe stato in realtà un vero e proprio colpo di fulmine. Adesso sono partiti in Luna di Miele in Sardegna e poi in Corsica e, durante questi giorni, i neosposi hanno continuato a conoscersi e sono emersi i primi scontri, venuti fuori soprattutto da Sara che ha cercato di far perdere la pazienza a Nicola. Quest’ultimo è in realtà molto sicuro di sé, convinto del fatto che sua moglie lo stia provocando solo per vedere una sua reazione. L’uomo cerca però di guadagnarsi la sua fiducia, anche perché lei è rimasta turbata da alcune sue confessioni, che riguardano dei comportamenti che ha avuto durante le sue precedenti relazioni.

Lui stesso ha infatti svelato di aver tradito alcune sue ex fidanzate. Sara sente quindi che non potrebbe perdonare un ipotetico tradimento da parte sua, mentre lui sta cercando di spiegarle che quando ha tradito ci sono state in realtà delle mancanza all’interno della coppia. Nel frattempo, sta continuando il matrimonio tra Adele Carlucci e Giorgio Badarocco. Tra i due c’è stata subito una sorta di rigidità, tanto che non sono riusciti a lasciarsi andare da un punto di vista fisico. Per il viaggio di nozze la coppia è partita a Dubai, e lei ha rimproverato il neo marito per il fatto che ha bevuto troppo vino. Un aspetto – questo – che non le piace affatto. Tra i due ci sono quindi diversi momenti di tensione.

Alessandro e Francesca marito e moglie

A pronunciare il fatidico sì sono stati inoltre Alessandro Adriani e Francesca Riccasoli. L’uomo si è lasciato rimproverare dalla donna proprio durante le promesse nuziali. Lui lo avrebbe infatti interrotto per più di un’occasione ma, nonostante questo, i due riescono a voltare pagina ma non si lasciano andare ad una vera e propria intimità. La coppia parte alla volta delle Azzorre per il viaggio di nozze, e Alessandro ha fatto presente che lei non gli ha fatto alcuna domanda personale per conoscerlo meglio. In un confessionale, lei precisa però fino a che punto deve sbilanciarsi con Alessandro, dato che non lo conosce e non vuole quindi essere troppo pressante.