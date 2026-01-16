Matrimonio a Prima Vista, anticipazioni quarta puntata

Mercoledì 21 gennaio andrà in onda la quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista, momento in cui assisteremo a una serie di tensioni tra le coppie. Il programma, infatti, pare che regalerà una serie di colpi di scena e, secondo quanto riportano le anticipazioni, i tre esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante dovranno intervenire per parlare con le coppie e provare a riportare la calma.

La quarta puntata, c0m’è noto, è già disponibile su Discovery+, proprio per questo già si sa cosa vedremo nel prossimo appuntamento e le scintille tra le nuove coppie sorprenderanno senza ombra di dubbio il pubblico.

Quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista, cosa accadrà

Secondo le anticipazioni dell’amatissimo programma di Real Time, giunto alla sua sedicesima edizione, nella quarta puntata le lune di miele dei protagonisti “si accenderanno”, la tensione aumenterà e gli esperti saranno costretti a “prendere parola”. Il viaggio di nozze in Turchia, ad Antalya, di Andrea e Irene prenderà una brutta piega, l’operaio di Voghera, infatti, non riesce a sentire la moglie che parla del suo lavoro come tanatoesteta.

Quando all’interno della Spa Irene dirà che le ricorda un po’ la sala dove lavora, Andrea non la prenderà bene e si incupirà. Così la moglie gli chiederà di stendersi su un lettino per farsi coccolare, ma lui dirà che preferisce fare un bagno in piscina. Disisto a quanto pare non riesce a superare questa storia del lavoro, la moglie – dal canto suo – crede che il compagno non voglia far vedere chi sia in realtà. In un confessionale, infatti, dirà: “Sento che fa le cose perché vorrebbe piacermi, ma non lo sento vero“.

Proprio per questo sembra che la coppia non abbia trovato un’armonia, la tensione aumenterà quando lui proverà a baciarla e lei – credendo che fosse un gesto costruito – sarà molto schiva. Nel corso di una cena Irene deciderà di dire ad Andrea che crede che molti dei suoi atteggiamenti sono finti, ma lui controbatterà dicendo di non essersi accorto delle telecamere, si alzerà e andrà via. La moglie resterà molto delusa e spiegherà come crede che il marito non sia in grado di affrontare le discussioni, una volta rientrata in albergo si toglierà la fede, perché non sente di avere un vincolo con l’operaio. Quest’ultimo, a sua volta, criticherà il suo comportamento, definendolo “leggero e infantile”.

Tra la coppia calerà il silenzio finché il giorno seguente non deciderà di chiedere l’aiuto di Nada Loffredi. Grazie alle parole dell’esperta, secondo quanto riportano le anticipazioni di Matrimonio a Prima Vista, Irene dirà che farà di tutto per essere meno irruenta e più accogliente con il compagno. Dal canto suo Andrea assicurerà di andare incontro alla compagna quando vedrà che sta facendo “un passo indietro”. Dopo questo confronto Irene rimetterà la fede e la coppia si darà un’altra possibilità.