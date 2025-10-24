Matrimonio a prima vista 15: chi è rimasto insieme e chi si è detto addio

La quindicesima edizione di Matrimonio a prima vista si è da poco conclusa e pare che questa sia stata una delle più avvincenti in assoluto. Le tensioni che si sono vissute puntata dopo puntata sono state molto intense, va anche detto che le coppie sono state anche piuttosto battagliere, cosa che ha senza ombra di dubbio contribuito al successo del programma.

Fin da subito si è compreso che due coppie avessero evidenti difficoltà a gestire questo matrimonio improvviso, del resto la vita di coppia ha le sue complessità e in un programma del genere, dove si accetta un esperimento a scatola chiusa, potrebbero esserci più problemi. Ad ogni modo anche quest’edizione è giunta al termine, chi sono le coppie che hanno deciso di restare assieme e chi di lasciarsi?

Come è finito Matrimonio a prima vista, chi è rimasto assieme

Nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista abbiamo assistito all’attesissima resa dei conti davanti agli esperti ed è stato un momento davvero esilarante, dove non sono mancate sorprese e anche litigi e momenti di tensione. La coppia formata da Luca e Roberta ha emozionato più che sorpreso, sin dalla prima puntata si era compreso che tra di loro ci fosse stato un vero colpo di fulmine, sebbene non siano mancati momenti di nervosismo, ma si sa: “L’amore non è bello se non è litigarello“.

Questa coppia ha deciso di restare assieme, ma la cosa che ha emozionato di più il pubblico è il fatto che abbiano deciso di dirsi “ti amo”, hanno spiegato che si immaginano un futuro assieme, cosa che li riempie di gioia. Tutt’altra esperienza è stata quella della coppia formata da Matteo e Melissa, che potremmo definire un vero fallimento. Sebbene sembrava che fossero partiti con il piede giusto, in poco tempo le cose sono cambiate, Matteo si è indispettito perché secondo lui la moglie non gli faceva domande per conoscerlo, dicendo anche che ha compreso più cose della donna guardando il video del provino che in un mese con lei. Il ragazzo è stato fermo sulle sue posizioni, ha accusato Melissa di essere insipida e di essere stata superficiale quando ha parlato della malattia del padre, una serie di accuse che hanno indispettito anche gli esperti. Ebbene la coppia ha deciso di lasciarsi e chiudere così il matrimonio.

La coppia composta da Roberta e Dario ha regalato colpi di scena, marito e moglie si sono confrontati e hanno spiegato che le cose avrebbero faticato a decollare. Nello specifico la sposa ha avuto il sentore di non piacere troppo allo sposo, accusandolo di averla trascurata nel corso della luna di miele, dopo che lei gli aveva dedicato la canzone Teorema, facendogli capire in modo implicito che dovesse trattarla male. Gli esperti hanno convenuto sul fatto che Dario sia stato molto paziente con la moglie, ad ogni modo Roberta non ha voluto proseguire il matrimonio, con l’impegno che però avrebbero provato a conoscersi meglio al termine del programma, un epilogo insolito che ha spiazzato non poco il pubblico.