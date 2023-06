Diciamolo con una canzone: Come si fa

Prova un po’ tu

A dirmi perché dovrei arrendermi

Solo perché portandoti via

Posso anche perdere

Vedi per me perdere te vuol dir che poi

Perdo anche me

Ma come si fa

A non vendersi l’anima

Quando sei tu

Che vorresti comprarmela

Ma come si fa

A sprecare anche un attimo

Quando ti dà

La maniera di vivere

Ma tu, tu come fai

A parlare d’amore

Se non sai

Dare tutto di te

Ecco perché non chiederai niente di me

Che non avrai

Ma come si fa

A non vendersi l’anima

Quando sei tu

Che vorresti comprarmela

Ma come si fa

A sprecare anche un attimo

Quando ti dà

La maniera di vivere

Ma come si fa

Di Gino Paoli e Gianpaolo Barosso