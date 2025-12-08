Massimo Giletti aggredito per strada durante un’intervista sul caso Orlandi: il video stasera su Rai3

Massimo Giletti è stato aggredito in strada da un uomo mentre stava tentando di rivolgergli alcune domande nell’ambito dell’inchiesta giornalistica sul caso di Emanuela Orlandi. L’episodio, confermato e documentato da un video diffuso in anteprima online, verrà mostrato integralmente questa sera nel corso della puntata di Lo Stato delle Cose, in onda su Rai3.

Massimo Giletti aggredito per strada

Secondo quanto emerso, l’uomo coinvolto nell’aggressione sarebbe un ex agente dei servizi segreti, già ascoltato nei giorni scorsi dalla Commissione parlamentare sul caso Orlandi.

Nel filmato si vede Giletti avvicinarlo mentre tenta di allontanarsi e, dopo una breve insistenza del conduttore, l’ex agente reagisce al pressing del conduttore sferrando un violento pugno al volto del giornalista.

L’inchiesta di Lo Stato delle Cose sta seguendo la cosiddetta pista familiare, riemersa negli ultimi mesi dopo nuove testimonianze e accertamenti. Al centro anche la figura di Mario Meneguzzi, lo zio acquisito di Emanuela, che secondo quanto riportato sarebbe stato avvisato di un pedinamento subito dopo la scomparsa della nipote. Nel servizio, Giletti avrebbe chiesto spiegazioni proprio su questo episodio passaggio, definito dallo stesso conduttore “un punto irrisolto della vicenda”.

La posizione di Giletti e cosa succede ora

Raggiunto telefonicamente da alcuni giornalisti per avere una sua versione dei fatti, Giletti ha confermato l’accaduto e ha annunciato che nel corso della puntata di questa sera rivelerà l’identità dell’uomo che lo ha colpito.

“Non mi fermeranno. Continuerò a fare questo lavoro come l’ho sempre fatto, in strada, con tutte le conseguenze del caso”, ha dichiarato il conduttore torinese, da quest’anno di nuovo in forza alla RAI.

Oltre all’aggressione, la puntata approfondirà anche gli sviluppi sul delitto di Garlasco, con nuovi dati genetici emersi dalle ultime analisi sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e un confronto in studio tra consulenti scientifici delle due parti.

L’episodio rischia ora di avere anche una coda giudiziaria. La Rai segue con attenzione la vicenda, mentre dall’ambiente giornalistico già arrivano le prime prese di posizione sul tema della sicurezza dei cronisti impegnati in inchieste sensibili.