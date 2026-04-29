Massimo Bagnato arrestato per stalking: convalidato lo stato di fermo sotto casa dell’ex compagna

Massimo Bagnato, stavolta, non ha fatto ridere. Il noto comico del piccolo schermo è celebre per i suoi numeri irriverenti in televisione. Numerose le trasmissioni a cui ha partecipato: da Zelig a Quelli Che Il Calcio, ma anche tanta radio. Un professionista a tutto tondo protagonista di una pagina di cronaca. Il performer, infatti, è stato arrestato il 27 aprile 2026 con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna.

Secondo quanto si apprende da Il Messaggero, Bagnato è in crisi con la donna che avrebbe deciso di lasciarlo a inizio del mese. Massimo riserbo sulle dinamiche coniugali, è concesso sapere soltanto che la relazione sarebbe durata 10 anni. Poi la fine, con l’ex compagna che avrebbe scelto di prendere una strada diversa. Decisione che il noto comico non avrebbe preso benissimo, ma si sarebbe andati ben oltre il rammarico. L’attore, come riporta la cronaca locale, è stato fermato a Roma in zona Balduina lunedì sera.

Massimo Bagnato arrestato con l’accusa di stalking

L’abitazione dell’ex compagna si trova proprio in quel preciso quadrante, l’aveva attesa sotto casa per chiedere l’ennesima spiegazione riguardante la rottura. Lei, visibilmente contrariata, ha chiamato le Forze dell’Ordine che sono intervenute. La situazione, si apprende sempre dal quotidiano romano, sarebbe degenerata. Bagnato avrebbe iniziato a inveire e scalciare per divincolarsi dalle Forze dell’Ordine: “Hai visto cosa mi hai combinato?”, avrebbe urlato il comico.

L’intervento della forza pubblica si sarebbe reso indispensabile a causa di precedenti molto importanti. Non era la prima volta, infatti, che Bagnato attendeva l’ex compagna sotto casa per chiedere spiegazioni e delucidazioni. Gli appostamenti, secondo la disamina della donna, si sarebbero fatti sempre più insistenti. L’ex compagna ha sporto una querela molto dettagliata agli organi competenti. Carteggio nel quale viene descritta la dinamica di quello che ormai sembrava essere un rapporto morboso.

Il provvedimento dopo la querela dell’ex fidanzata

Bagnato si difende tramite i suoi legali, ammettendo di averla attesa più volte sotto casa. Sempre con educazione e per cercare un confronto ribadisce l’attore. L’ex fidanzata, tuttavia, ha dichiarato di essere intimorita dagli atteggiamenti di Bagnato che avrebbero addirittura costretto la donna a cambiare abitudini di vita nel passato recente.

Una vicenda piuttosto intricata al punto che l’accusa avrebbe chiesto addirittura la custodia cautelare nei confronti dell’attore. Le Forze dell’Ordine non hanno accolto l’istanza dato che Bagnato non ha mostrato episodi di violenza fisica o minaccia ulteriore. È stato, tuttavia, disposto un divieto formale ed effettivo di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.