Due indagini, una più personale dell’altra, metteranno alla prova il protagonista di Masantonio-Sezione scomparsi, la serie tv con protagonista Alessandro Preziosi che giunge a conclusione su Canale 5. La quinta ed ultima puntata, in onda questa sera, venerdì 23 luglio 2021, alle 21:20, vedrà infatti Masantonio dover scavare nel proprio passato, ma anche affrontare il suo presente.

Cosa succede nell’ultima puntata di Masantonio?

Nel primo episodio, Masantonio è sulle tracce di Amedeo (Mattia Sbragia), uomo misterioso, di cui non si sa neanche il nome. Per anni, ha preso il treno Genova-Casella, affollato di pendolari, ascoltando ed aiutando ognuno di loro. E sono proprio i pendolari a denunciarne la scomparsa.

Un’indagine che farà riaffiorare nel protagonista i ricordi della sua adolescenza, mentre Riva (Davide Iacopini) cercherà di scoprire qualcosa di più sul passato del collega. In entrambi i casi, emergeranno traumi incastrati in un passato destinato a ripetersi.

Nel secondo episodio, per Masantonio si profila l’indagine più difficile di tutte: la scomparsa di Tina (Virgina Campolucci), sua nipote. Mentre Roberta (Daniela Camera) lo accusa senza mezzi termini di essere responsabile della scomparsa della ragazza, Masantonio indaga sulla sua vita, interrogando la migliore amica, le compagne di squadra e suo padre. Ne verrà fuori un ritratto inedito della ragazza, che nasconde numerosi segreti, che porteranno al altrettanti colpi di scena.

Masantonio, streaming

© Ufficio Stampa Mediaset

E’ possibile vedere Masantonio-Sezione scomparsi in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Catalogo.