Altri due scomparsi, altre due ricerche e soprattutto altri dettagli sul passato del protagonista di Masantonio-Sezione scomparsi, la serie tv che Canale 5 sta mandando in onda in queste settimane estive. La terza puntata, in onda questa sera, venerdì 9 luglio 2021, alle 21:20, vedrà Masantonio (Alessandro Preziosi) e Riva (Davide Iacopini) indagare su due personaggi che stimolano la loro curiosità.

Le anticipazioni della terza puntata di Masantonio

Nel primo episodio, i due colleghi devono indagare sulla scomparsa, avvenuta sei mesi prima, di Biagio Marcenaro (Davide Mancini), un brillante fisico, un po’ ossessivo e misantropo: per Riva, l’identikit è fin troppo vicino a quello di Masatonio.

Biagio, però, prima di scomparire ha lasciato un’ultima richiesta ai suoi genitori: sotterrare i suoi studi su un’equazione rivoluzionaria che potrebbe essere la causa prima del suo estraniamento da tutto e da tutti e poi della sua scomparsa.

Nel secondo episodio, Masantonio e Riva si mettono invece sulle tracce di don Giulio (Alberto Giusta), parroco scomparso dalla sua comunità senza alcuna spiegazione. Le indagini portano i due ad ipotizzare che don Giulio, descritto da alcuni apatico e triste e da altri allegro e pieno di iniziative, possa avere una doppia vita. Un caso, questo, che costringe ancora una volta il protagonista a fare i conti con il suo passato.

Masantonio, streaming

E’ possibile vedere Masantonio-Sezione scomparsi in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Catalogo.