E’ un cast che sembra pronto a regalare soddisfazioni, quello di Masantonio-Sezione scomparsi, la nuova serie tv che Canale 5 manda in onda (in un’insolita collocazione estiva) da domani, venerdì 25 giugno 2021, per cinque prime serate ed un totale di dieci episodi.

Un poliziesco prodotto da Rti e Cattleya che vede al centro il personaggio interpretato da Alessandro Preziosi, ovvero Elio Masantonio, dotato del talento di saper individuare -vive o, purtroppo, morte- le persone scomparse. Per farlo, nella location di Genova in cui è ambientata la serie, si fa affiancare da un giovane poliziotto, che però almeno all’inizio nutre alcuni dubbi sul suo conto. Ma il cast di Masantonio è ricco di altri interpreti.

Chi è Elio Masantonio?

© Ufficio Stampa Mediaset

Come detto, il cast di Masantonio è capeggiato da Preziosi, che interpreta il protagonista Elio Masantonio. Un uomo misantropo, poco socievole, scorbutico, con un passato di cui si sa poco. Il Prefetto di Genova Attilio Del Prà (Bebo Storti) lo manda a capo di un’Unità speciale incaricata di ritrovare le persone scomparse, facendolo tornare nella città ligure dopo vent’anni.

Questa è, almeno, la versione ufficiale che viene data ai suoi colleghi. Perché Masantonio, in effetti, sembra che sia andato a Genova per cominciare una nuova vita dopo un passato traumatico. La sua capacità di ritrovare gli scomparsi, data dal talento di aderire al pensiero delle persone sparite fino a farli propri ed a ragionare come loro, è dovuto al fatto che lui stesso è stato, in passato, uno scomparso. Un personaggio con cui interagire non è facile, quindi: sarà questa la sfida per il suo collega Sandro Riva (Davide Iacopini).

Chi è Sandro Riva?

© Ufficio Stampa Mediaset

Davide Iacopini è Alessandro “Sandro” Riva, poliziotto che viene affiancato a Masantonio, e con cui lavora nei vari casi di ricerca di persone scomparse. L’uomo ideale per stare accanto al protagonista: posato, padre affettuoso e figlio devoto, riesce a calibrare l’atteggiamento di Masantonio, calmandolo quando questo ha uno dei suoi scatti.

Anche lui, in passato, ha subìto un trauma doloroso: forse è il motivo per cui, nel corso delle puntate, fa in modo che Masantonio inizi a fidarsi ed ad aprirsi nei suoi confronti, confidandosi e lasciando che Sandro entri nella sua vita.

Chi è Valeria?

© Ufficio Stampa Mediaset

A Claudia Pandolfi va invece il ruolo di Valeria, vicina di casa di Masantonio nonché sua amica d’infanzia. Piena di gioia, ma anche saggia, gestisce un negozio di arredamento ed è sposata con due figli. Una donna normale, che per Masantonio rappresenta però una sfida. E chissà che la loro amicizia non nasconda dell’altro…

Chi è Attilio Del Prà?

© Ufficio Stampa Mediaset

Bebo Storti interpreta Attilio Del Prà, Prefetto di Genova che vuole fortemente Masantonio alla guida dell’Unità speciale. Uomo intelligente ed ironico, è un politico che riesce davvero a comprendere il prossimo: anche per questo sta vicino al protagonista, che conosce fin da quando era giovane. Gli dà l’incarico di guidare l’Unità speciale non solo per la sua bravura, ma anche come ultima occasione per riconciliarsi con il suo passato.

Chi è Roberta Masantonio?

Daniela Camera veste i panni di Roberta Masantonio, donna i cui rapporti con il protagonista non sono facili. Roberta, infatti, accusa Elio di averla abbandonata per lungo tempo, venendo meno alla sua promessa, motivo per cui ancora oggi non l’ha perdonato. Sarà solo un tragico evento a cambiare la sua opinione nei suoi confronti.

Gli altri personaggi

© Ufficio Stampa Mediaset

Nella serie vanno citati altri due personaggi: uno è Tina (Virginia Campolucci), figlia di Roberta, che prova ad instaurare un rapporto con Masantonio all’insaputa della madre. La giovane, però, nasconde un disagio che la porterà a compiere gesti eclatanti.

L’altro personaggio, invece, è Pato (Andrea Di Casa), gestore del bar in cui Masantonio e Sandro si ritrovano per fare il punto della situazione sulle loro indagini. Da segnalare anche che, nei numerosi flashback della storia, vediamo un giovane Masantonio, interpretato da Rocco Gottlieb.