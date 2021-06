Un nuovo personaggio sta per fare il suo debutto nel mondo della fiction di Canale 5. E’ interpretato da Alessandro Preziosi, protagonista di Masantonio-Sezione scomparsi, in onda da questa sera, venerdì 25 giugno 2021, alle 21:20. Dieci episodi in cinque prime serate (ed un’insolita collocazione estiva: la serie è già andata in onda nei mesi scorsi in Francia), prodotte da Cattleya ed Rti, per una serie nata da un’idea di Valerio Cilio e Gianluca Leoncini (anche autori delle sceneggiature) e diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati.

La trama di Masantonio, la fiction di Canale 5

Ambientata a Genova, la fiction si occupa di un tema attualissimo, ovvero quelle delle persone scomparse. Dal 1974 al 2018 sono scomparse 31mila persone in Italia. 1.400 all’anno, quattro al giorno. Un numero impressionante, che ha colpito Cilio e Leoncini tanto da cercare di trovare un modo per raccontare questo fenomeno in forma seriale.

Ne è nata una storia che vede come protagonista un personaggio borderline, ben differente dai soliti eroi a cui siamo abituati nella fiction. Perché Elio Masantonio (Preziosi) ama poco la compagnia, è scorbutico, schifa ogni caffè che beve ma non può fare a meno di berli, fa della menzogna la sua filosofia di vita ma poi è brutalmente (e comicamente) sincero ma, soprattutto, continua a fuggire da un passato che in pochi conoscono.

Vent’anni lontano dalla sua città, viene richiamato dal Prefetto di Genova Attilio De Prà (Bebo Storti), che lo mette a capo di una piccolissima Unità speciale incaricata di indagare sui casi di persone scomparse. Una scusa, quella di De Prà, per fare in modo che Masantonio -che conosce fin da giovane- faccia finalmente i conti con se stesso.

In realtà, questo è il lavoro ideale per il protagonista: Masantonio riesce infatti ad aderire perfettamente alle vite degli scomparsi, iniziando a ragionare come loro ed a capire anche le ragioni della loro scomparsa riuscendo, a volte, a scoprire dove si trovano. Un talento dovuto anche al fatto che lui stesso, anni prima, è stato uno scomparso.

Nelle sue indagini, Masantonio lascia il lavoro più tradizionale al collega Sandro Riva (Davide Iacopini), tanto differente da lui -è un padre devoto, un figlio amorevole, garbato- quanto capace di tenerlo a bada quando perde le staffe. Insieme, formano una coppia che sa come muoversi tra le intricate fila dei casi che sono loro assegnati.

Il passato di Masantonio resta però un mistero, fatta eccezione per poche persone: sua sorella Roberta (Daniela Camera), che non ancora non gli ha perdonato la sua lontananza, e Valeria (Claudia Pandolfi), sua vicina di casa ma anche amica d’infanzia.

Masantonio, la prima puntata

Scopriamo, ora, cosa succede nella prima puntata di Masantonio. Nel primo episodio facciamo la conoscenza del protagonista e del suo metodo di lavoro poco ortodosso ma efficace, così come di Riva, che cerca di scoprire qualcosa di più sul nuovo collega.

I due, intanto, devono indagare sulla scomparsa di Chiara Onofri (Camilla Semino Favro), una volontaria di un centro antiviolenza, di cui non si hanno tracce da tempo. Masantonio riuscirà a ricostruirne il passato ed a risolvere il suo mistero.

Nel secondo episodio, invece, Masantonio e Riva indagano sulla scomparsa di Michele Vespri (Antonio Ornano), titolare di un negozio di attrezzistica per la pesca, che ha ucciso un tossicodipendente che ha tentato di rapinarlo. Scompare dopo aver scontato due anni di prigione per eccesso di legittima difesa.

I due protagonisti vagliano tutte le ipotesi, comprese quelle di un suicidio o di un omicidio, cercando di capire chi sia davvero la vittima e chi il carnefice. Masantonio, che sembra avere un pensiero tutto suo a riguardo, deve però fare anche i conti con il passato che torna a bussare alla sua porta.

Masantonio, streaming

E’ possibile vedere Masantonio-Sezione scomparsi in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Catalogo.