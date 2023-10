Il Bagaglino e la televisione, un capitolo chiuso. Ad esserne convinto è Martufello, uno dei pilastri della compagnia di varietà fondata da Pier Francesco Pingitore. “Bisogna essere realisti – ha affermato l’attore al podcast Tintoria – penso che se torniamo a fare gli spettacoli, la tv non ci chiama più. E’ cambiata molto”.

Una riflessione amara, che include anche l’analisi degli ascolti di una delle ultime apparizioni del Bagaglino in video, risalente al 2009, quando Canale 5 propose Bellissima – Cabaret Anticrisi. “Quando ci diedero le ultime quattro puntate facevamo un ascolto di 3,8-4 milioni. Piersilvio Berlusconi ci mandò via pagandoci l’ultima puntata, senza farcela fare. Oggi, se un programma da 3,8 milioni, il telegiornale di quella rete ne parla per dodici giorni”.

Se è vero che Mediaset cancellò anzitempo lo show, a non trovare conferme sono i numeri snocciolati da Martufello. Bellissima, infatti, esordì con 3,264 milioni, pari al 15,4% di share, precipitando già alla seconda puntata a 2,575 milioni (11,7%) e calando ancora alla terza a 2,358 milioni (11,41%).

Un ritorno del Bagaglino, inoltre, sarebbe impensabile per l’indisponibilità del luogo storico di esibizione: “Il Salone Margherita è chiuso perché la Banca d’Italia se lo è ripreso. Lo vuole vendere, non ce la fa, ma non ci vuole dare la possibilità di fare un ultimo spettacolo di due mesi per dire al popolo ‘grazie, è finita qua’”.

Martufello attualmente è impegnato a teatro. Il piccolo schermo, tuttavia, continua a corteggiarlo. Almeno stando alle sue rivelazioni: “Mi hanno chiamato al Grande Fratello, non ci sono andato, non sto scherzando”. Un flirt non corrisposto, quello coi reality, partito addirittura anni fa: “Quando iniziò l’Isola dei Famosi Giorgio Gori mi chiamò d’estate per farmela fare. Il primo anno dissi di no, gli spiegai che ero impegnato col Bagaglino. L’anno dopo mi richiamò. Mia madre mi avvisò: ‘se ci vai ti ripudio come figlio’”.