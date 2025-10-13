Martina Colombari: età, dove vive, marito e figlio Achille, Miss Italia, profilo Instagram

Una della star televisive più amate dagli italiani, ecco tutto quello che c’è da sapere su Martina Colombari.

Martina Colombari continua a far parlare di sé non solo per la bellezza che l’ha resa celebre, ma anche per una vita intensa e variegata. Da Miss Italia a volto noto della televisione, la sua storia personale incuriosisce quanto il percorso professionale, tra famiglia, carriera e impegno sociale molto attivo.

Con la partecipazione a “Ballando con le stelle 2025”, il pubblico ha avuto la possibilità di scoprire dettagli più intimi e personali della sua vita. Negli anni ha saputo affrontare progetti diversi senza perdere autenticità, diventando un punto di riferimento stabile e affidabile nel panorama televisivo italiano.

Chi è davvero Martina Colombari

Nata a Riccione il 10 luglio 1975, Martina catturò subito l’attenzione vincendo Miss Italia a soli sedici anni, aprendosi a una carriera ricca e variegata. La notorietà la portò rapidamente sulle passerelle di moda e sul piccolo schermo televisivo, consolidando una carriera eclettica come attrice, conduttrice e volto conosciuto.

La vita sentimentale di Martina ha sempre incuriosito il pubblico, che ha seguito le sue relazioni e i periodi di maggiore notorietà con interesse costante. Negli anni Novanta fu legata allo sciatore Alberto Tomba, prima di incontrare Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e oggi apprezzato opinionista sportivo e giornalistico.

I due si sposarono nel 2004 e nello stesso anno nacque Achille, il loro unico figlio, che oggi è il centro della loro famiglia. Nonostante momenti difficili e brevi allontanamenti, la coppia ha saputo superare prove e distanze, diventando oggi un esempio di stabilità, intesa e complicità.

Martina ha raccontato con sincerità le sfide della maternità, soprattutto durante l’adolescenza di Achille e le tensioni accentuate dal difficile periodo del lockdown nazionale. Martina Colombari ha rivelato come rivolgersi a una psicologa l’abbia aiutata ad affrontare le difficoltà al meglio.

L’impegno sociale rimane un aspetto centrale nella vita di Martina, che collabora con la Fondazione Francesca Rava e sostiene campagne contro i disturbi alimentari. Partecipa inoltre a iniziative per giovani e sportivi, come “Una vita da social”, promuovendo lo sport come strumento di inclusione, integrazione e riabilitazione psicofisica.

Difende con fermezza la propria immagine dai fenomeni di body shaming, sottolineando come ogni fisicità meriti rispetto senza pregiudizi e senza etichette offensive o discriminatorie. Attenta alla salute e al benessere, condivide pubblicamente scelte come ossigeno-ozonoterapia, integratori naturali e un’alimentazione equilibrata, ricca di verdure, legumi e piatti semplici e tradizionali.

Alta un metro e settantacinque, preferisce trattamenti leggeri e naturali alla chirurgia estetica, sostenendo che l’omologazione sociale rappresenta il vero nemico della bellezza personale. La sua vita è un vero esempio di autenticità, dedizione e capacità di conciliare carriera, famiglia e benessere, senza rinunciare alla propria libertà.