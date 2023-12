Marta Viola è la vincitrice di Io Canto Generation 2023

La quinta edizione di Io Canto, andata in onda quest’autunno su Canale 5 con il titolo di Io Canto Generation, è stata vinta da Marta Viola.

La cantante 14enne, che ha preso parte al talent show gareggiando nella squadra di Benedetta Caretta, oltre al trofeo di Io Canto Generation, ha vinto la possibilità di frequentare una Summer School Academy di canto, cinema e filmmaking musicale presso la sede della New York Film Academy di Firenze, e di trascorrere un week-end lungo a New York, sempre in compagnia dalla NYFA.

Marta Viola, al termine della lunghissima finale di stasera, ha ricevuto anche il Premio Tecnico Giuria e Radio, consegnatole da Chiara Tortorella, conduttrice radiofonica di R101. La radio del gruppo RadioMediaset permetterà, inoltre, alla vincitrice di incidere e pubblicare una cover tra quelle proposte durante il programma.

Nella finalissima a tre, si sono esibiti anche Daniele Mattia Inzucchi, 14 anni della squadra di Mietta, e Sofia Leto, 14 anni, anche lei della squadra di Benedetta Caretta.

E così, in questo autunno televisivo particolarmente favorevole per i talent show musicali per giovanissimi, dopo la finale della seconda edizione di The Voice Kids, andata in onda su Rai 1 e vinta da Simone Grande (The Voice Kids ha avuto la meglio anche sul diretto concorrente, Ciao Darwin), abbiamo anche il nome della vincitrice di quest’edizione di Io Canto, programma tornato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a distanza di dieci anni dalla precedente edizione.

Quest’anno, ad Io Canto, abbiamo visto Claudio Amendola, Michelle Hunziker, Al Bano e Orietta Berti, nel ruolo di giudici, e Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Mietta e Benedetta Caretta, nel ruolo di coach. Nel corso di questa finale, abbiamo visto ospite anche Renato Zero.

Marta Viola, 14enne proveniente da Chieri, provincia di Torino, prima di Io Canto Generation, aveva preso parte all’edizione 2019 del Junior Eurovision Song Contest, con il brano La voce della terra, conquistando la settima posizione.