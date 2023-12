Questa sera, 27 dicembre 2023, su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Io Canto Generation. Il talent show musicale condotto da Gerry Scotti è arrivato alla sua finale proporrà anche questa sera una sfida fra le sei squadre di giovani fra i 10 e i 15 anni.

A giudicarli come sempre sarà la giuria formata Claudio Amendola, Orietta Berti, Michelle Hunziker ed Al Bano che faranno parte anche del parterre dei votanti chiamati a decretare il vincitore assoluto. Insieme a loro, una rappresentanza di 100 componenti del pubblico in studio.

Io Canto Generation, finale puntata 27 dicembre 2023: anticipazioni

Nella finalissima le squadre verranno sciolte e i 12 talenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro per contendersi la vittoria.

Ad accompagnare le emozionanti performance dei ragazzi Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che li hanno sostenuti durante tutto il percorso in veste di capisquadra.

Il vincitore si aggiudicherà un trofeo e un prestigioso premio: una “Summer School Academy” di canto, cinema e filmmaking musicale, presso la sede della New York Film Academy di Firenze e un week-end lungo a New York, sempre in compagnia dalla NYFA. Il vincitore si assicurerà un ulteriore riconoscimento, denominato “Premio Tecnico Giuria e Radio”, assegnato dalla giuria insieme a Chiara Tortorella, Speaker di R101, Radio ufficiale del talent.

Infine, sempre grazie a R101, il primo classificato avrà la possibilità di incidere un editing di un brano “cover” tra quelli proposti nel corso delle puntate.

Io Canto Generation, puntata finale 27 dicembre: dove vederla in tv e streaming

La finale di Io Canto Generation andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21:35. In contemporanea l’appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity accedendo alla sezione ‘dirette’, sia dal sito che da app sui dispositivi abilitati. TvBlog seguirà il programma in diretta minuto per minuto con l’immancabile liveblogging.