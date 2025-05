Mario Giordano, chi è e cosa fa la moglie Paola

Volto noto e divisivo della televisione italiana, Mario Giordano è spesso riconosciuto per il suo stile inconfondibile, la voce squillante e i toni polemici con cui da anni guida Fuori dal coro, il talk di Rete 4 che affronta l’attualità senza troppi filtri.

Eppure, dietro le luci degli studi televisivi e le polemiche in prima serata, si nasconde un lato decisamente più intimo e riservato del giornalista piemontese. Al centro di questa dimensione più intima e personale c’è sua moglie Paola Maravalle, compagna di una vita, madre dei suoi figli e imprenditrice nel mondo degli eventi.

Una storia d’amore nata all’oratorio

Mario e Paola si sono conisciuti quando erano poco più che adolescenti. Era il 1981 quando a Canelli, piccolo paesino in provincia di Asti, i due si sono incrociati per la prima volta in un oratorio. Lui aveva 15 anni, lei appena 12. Da allora non si sono più lasciati.

Dopo un lungo fidanzamento i due si sono sposati nel 1991 e hanno costruito la loro famiglia. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Alice, Lorenzo, Camilla e Sara. Una famiglia numerosa e anche molto unita, che ha vissuto momenti belli e sfide difficili, come ha raccontato lo stesso Giordano in alcune interviste, rivelando in particolare le difficiltà vissute da Lorenzo durante l’adolescenza.

Chi è Paola Maravalle

Paola ha sempre cercato di stare lontano dalla scena pubblica. Mentre Mario diventava un personaggio televisivo sempre più noto, lei si dedicava interamente alla famiglia, crescendo i figli e sostenendo il marito nei momenti di crescita professionale ma anche nei periodi più impegnativi.

Poi, superati i 50 anni, è riuscita a ritagliarsi il suo spazio e realizzare un sogno rimasto nel cassetto: diventare wedding planner. Il suo primo incarico l’ha ottenuto nel 2017 in occasione del matrimonio di una sua amica. Da quel momento Paola ha scelto di trasformare la sua passione in un lavoro e oggi guida la Paola Maravalle Events, un’agenzia che si occupa di matrimoni ed eventi su misura.

Giordano non ha nascosto l’orgoglio per questo nuovo capitolo della vita di sua moglie, descrivendola pubblicamente come una donna che “si è sacrificata tutta la vita per crescere i figli, ha iniziato a lavorare dopo i 50 anni”.

L’arrivo della nipotina

La vita di Giordano e di Paola ha subito un altro cambiamento importante quando sono diventati nonni della loro prima nipotina, Agata, figlia di Alice. L’annuncio del lieto evento è avvenuto nel 2023 in diretta tv, quando Paolo Del Debbio, a Dritto e Rovescio, ha mandato a sorpesa in onda un messaggio di Alice nel quale la giovane comunicava al papà Mario di essere in dolce attesa.

Giordano non ha trattenuto le lacrime di commozione davanti alle telecamere, a dimostrazione di quanto sia forte il rapporto che lo lega ai suoi figli e alla sua famiglia. La sua storia con Paola Maravalle è senza dubbio quello di un amore solido, che ha resistito alle insidie del tempo, sorretta da radici profonde e valori familiari inossidabili.