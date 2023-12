Mario Di Cosmo: chi è il marito di Rosanna Lambertucci di Ballando con le stelle

Rosanna Lambertucci, finalista dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’ (dopo aver trionfato nella fase di ripescaggio ed ottenuto la wild card di Sara di Vaira e Simone Di Pasquale) assieme al maestro Simone Casula, in queste settimane, è stata supportata, in platea, dalla figlia Angelica Amodei (nata dal primo matrimonio della scrittrice) e dal marito Mario Di Cosmo.

Conosciamolo meglio:

Chi è Mario Di Cosmo il marito di Rosanna Lambertucci? Età, lavoro, Instagram

Dopo 8 anni di convivenza, lo scorso 7 luglio, la coppia si è sposata al Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia con una cerimonia privata. Hanno, poi, festeggiato l’unione di fronte a 300 amici.. Subito dopo, i neo coniugi hanno trascorso la luna di miele in barca tra le isole Pontine e Procida. L’uomo, 62 anni, è nato ad Alfie in provincia di Caserta nel 1961. E’ un affermato imprenditore ed è un ex assistente parlamentare di Emiddio Novi. Non ha figli.

Il suo profilo Instagram @mariodicosmo, rigorosamente privato, ad oggi, conta oltre 1700 followers.

La proposta di matrimonio è avvenuta durante una passeggiata in un luna park a Cinecittà.

“All’inizio per me è stato un problema. A lui piacciono tantissimo i bambini e l’ho capito da come giocava con mia nipote Caterina. Così, per diverso tempo, non facevo che domandargli: ‘Perché non trovi una donna che possa darti questa gioia?’. Lui mi rispose: ‘Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga’. Come si può restare indifferenti davanti a un uomo così? Persino sua mamma, la mia futura suocera, mi ha rivelato che non ha mai portato nessuna donna in casa prima di me” (Intervista a Chi)

La storica conduttrice di ‘Più sani più belli’ ha descritto il proprio compagno come ‘un gigante buono, un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all’antica’.

La coppia vive stabilmente a Roma.