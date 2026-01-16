Mario Cusitore in piena notte in ospedale, il gesto dell’ex cavaliere scatena i fan di Uomini e Donne

L’ex volto del programma di Maria De Filippi ha raccontato a chi lo segue cosa è accaduto di notte e cosa ha fatto

Da quando ha lasciato Uomini e Donne – sia dopo aver corteggiato Ida Platano che come cavaliere del trono over – Mario Cusitore è sempre stato molto attivo sui social, così ha mantenuto un rapporto diretto con i tanti fan che l’hanno seguito nel corso della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Sarà per questo che quando un fan ha “chiesto il suo aiuto”, l’ex speaker radiofonico oggi personal trainer, non ha esitato a dargli tutto il suo supporto. È stato lui stesso a raccontare cosa è accaduto sul suo profilo Instagram, che oggi conta oltre 150mila followers.

Il gesto di Mario Cusitore, in ospedale per un suo fan

Mario Cusitore qualche giorno fa pare che sia andato a trovare un suo fan in ospedale, l’ex cavaliere ed ex corteggiatore di Uomini e Donne ha condiviso una storia in cui ha mostrato l’immagine di una corsia e ha spiegato di trovarsi presso la struttura ospedaliera per stare vicino a un suo supporter.

Come si legge nella storia, Cusitore ha scritto: “Quando i ‘fan’ ti scrivono di notte dall’ospedale che non stanno bene per vedermi e io non posso non venire, grazie a tutti per il bene che avete per me“. Chiaramente nel messaggio l’ex cavaliere non spiega con precisione cosa sia accaduto e tantomeno cosa abbia la persona che gli ha scritto, si comprende solo che lui ha deciso di andare a trovare chi gli ha scritto in ospedale, per stargli vicino.

Non è la prima volta che Mario Cusitore ringrazia le tante persone che lo seguono, c’è anche una fan base “malesserine”, che lo segue dai tempi in cui corteggiava Ida e che chiede – a gran voce – il suo ritorno a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore piaceva molto a una grande parte di pubblico e il supporto di chi lo segue ne sarebbe la dimostrazione. Recentemente l’ex cavaliere è tornato a parlare del programma di Maria De Filippi in una chiacchierata con Lorenzo Pugnaloni, esperto del daiting show.

Ai suoi microfoni ha commentato le dichiarazioni di Ciro Solimeno che ha confessato che ai tempi del trono di Martina De Ioannon, lui e la tronista si sarebbero sentiti con dei messaggi e anche visti. Mario Cusitore ha spiegato che ci sarebbero state altre persone a conoscenza di questo retroscena, nello specifico l’ex tronista Michele Longobardi: “Mi disse che lui non era affatto l’unico ad aver chattato con le ragazze, ma che anche Ciro lo stava facendo da un po’ con Martina”. Una confessione a cui l’ex tronista potrebbe decidere di rispondere, intanto, dopo le parole di Solimeno, sono tutti in attesa di una risposta della De Ioannon, che – al momento – pare abbia scelto la via del silenzio.